Balık köftesi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 10.10.2023 - 09:57

Balık köftesi; levrek, mezgit, palamut gibi balıkların kılçıklarından ayrılması ile elde edilen filetolar ile hazırlanır. Köfte yaparken dikkat edilmesi gereken balıkta kılçık kalmamasıdır. Diğer malzemelerin klasik köfteden çok farkı yoktur. Sofraların vazgeçilmezi olmaya aday balığı, köfte şeklinde denemek isteyenler için en lezzetli ve en çıtır balık köftesi tarifi…

BALIK KÖFTESİ

Malzemeler



1 adet levrek balığı filetosu (kemiği çıkarılıp derisi soyulmuş)



1 adet büyük boy kuru soğan



1 adet yumurta



1 çay kaşığı tuz, karabiber



1 çay kaşığı kuru nane, pul biber



Yarım demet maydanoz



2-3 dal dereotu



4 yemek kaşığı galeta unu



1 çay bardağı ayçiçek yağı



Yapılışı



Öncelikle ayıklanmış, fileto balığını küp küp doğrayıp rondodan çekin. Balıkları bir kaba alın. Rendelenmiş soğanı, yumurtayı, tuz ve baharatları ekleyin. İncecik doğradığınız maydanoz, dereotu ve galeta ununu ilave edin. Malzemeleri elinizle iyice yoğurun. Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırın. Yoğurduğunuz balıklı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayıp yassı hale getirin. Köfteleri kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Afiyet olsun…





