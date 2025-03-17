Protein ve lezzet dolu bir seçenek: Ispanaklı lazanya tarifi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:53

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:53

Lazanya, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Klasik kıymalı versiyonunun yanı sıra, sebze severler için hafif ve besleyici alternatifler de mevcuttur. Ispanaklı lazanya, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunar. Özellikle vejetaryen beslenmeyi tercih edenler veya hafif ama doyurucu bir yemek arayanlar için mükemmeldir. Kremsi beşamel sos ve ıspanağın uyumu, lazanya yaprakları arasında enfes bir tat oluşturur. Peki, protein ve lezzet dolu bir seçenek olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes ıspanaklı lazanya tarifi...

ISPANAKLI LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Ispanaklı harç için:

500 gram taze ıspanak

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor peyniri (isteğe bağlı)

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Lazanya katları için:

10-12 adet lazanya yaprağı (hazır ya da haşlanmış)

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

ISPANAKLI LAZANYA YAPILIŞI

Ispanakları güzelce yıkayın ve iri iri doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine doğradığınız ıspanakları ekleyin ve soteleyin.

Ispanaklar suyunu salıp çekince tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Ocaktan aldıktan sonra peyniri ilave edip karıştırın ve ılımaya bırakın.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.

Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Azar azar sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Sos kıvam alınca tuzu ve muskat rendesini ekleyip ocaktan alın.

Fırın kabının tabanını beşamel sosla ince bir şekilde kaplayın.

Üzerine lazanya yapraklarını dizin.

Ispanaklı harçtan yayın ve tekrar beşamel sostan gezdirin.

Bu işlemi lazanya yaprakları, ıspanaklı harç ve beşamel sos sıralamasıyla kat kat tekrarlayın.

En üst kata lazanya yaprağı yerleştirin ve kalan beşamel sosu dökerek üzerini tamamen kaplayın.

Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Üzeri kızarana kadar fırında tutun.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!