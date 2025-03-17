İçi sulu dışı çıtır çıtır: Altın sarısı tavuk tarifi
Restoran lezzetinde, dışı altın sarısı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık kalan harika bir tavuk tarifi! Üstelik evde yapmak çok kolay!
Kusursuz bir tavuk tarifi arayanlar için dışı altın sarısı ve çıtır çıtır, içi ise sulu ve yumuşacık bir lezzet hazırladık! Hem pratik hem de restoran kalitesinde bir tarif olan bu çıtır tavuk, özellikle çocukların ve atıştırmalık sevenlerin favorisi olacak. İşte evde kolayca yapabileceğiniz mükemmel çıtır tavuk tarifi!
GEREKLİ MALZEMELER
- 500 gr tavuk göğsü (şeritler halinde kesilmiş)
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı galeta unu veya panko ekmek kırıntısı
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Tavukları Marine Edin
Tavuk göğsü şeritlerini süt ve yumurta karışımına batırarak en az 30 dakika buzdolabında bekletin. Bu adım, tavuğun içinin daha yumuşak ve sulu kalmasını sağlayacak.
Kaplama Karışımlarını Hazırlayın
Bir tabağa un, nişasta, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sarımsak tozunu koyup karıştırın.
Ayrı bir tabağa galeta unu veya panko kırıntılarını koyun.
Tavukları Paneleyin
Marine edilmiş tavukları önce baharatlı un karışımına, sonra tekrar yumurtalı karışıma, en son olarak da galeta ununa bulayın.
Daha çıtır bir sonuç için bu işlemi iki kez tekrarlayabilirsiniz.
Tavukları Kızartın
Geniş bir tavada yağı kızdırın ve tavukları orta ateşte altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Her iki tarafını da eşit şekilde pişirin.
Servis Önerisi
Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak olarak sarımsaklı yoğurt, barbekü sos veya tatlı-acı sos ile servis edin.
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