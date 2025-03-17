İçi sulu dışı çıtır çıtır: Altın sarısı tavuk tarifi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:22

Kusursuz bir tavuk tarifi arayanlar için dışı altın sarısı ve çıtır çıtır, içi ise sulu ve yumuşacık bir lezzet hazırladık! Hem pratik hem de restoran kalitesinde bir tarif olan bu çıtır tavuk, özellikle çocukların ve atıştırmalık sevenlerin favorisi olacak. İşte evde kolayca yapabileceğiniz mükemmel çıtır tavuk tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

500 gr tavuk göğsü (şeritler halinde kesilmiş)

1 su bardağı un

1 çay bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı galeta unu veya panko ekmek kırıntısı

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavukları Marine Edin

Tavuk göğsü şeritlerini süt ve yumurta karışımına batırarak en az 30 dakika buzdolabında bekletin. Bu adım, tavuğun içinin daha yumuşak ve sulu kalmasını sağlayacak.

Kaplama Karışımlarını Hazırlayın

Bir tabağa un, nişasta, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sarımsak tozunu koyup karıştırın.

Ayrı bir tabağa galeta unu veya panko kırıntılarını koyun.

Tavukları Paneleyin

Marine edilmiş tavukları önce baharatlı un karışımına, sonra tekrar yumurtalı karışıma, en son olarak da galeta ununa bulayın.

Daha çıtır bir sonuç için bu işlemi iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Tavukları Kızartın

Geniş bir tavada yağı kızdırın ve tavukları orta ateşte altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Her iki tarafını da eşit şekilde pişirin.

Servis Önerisi

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak olarak sarımsaklı yoğurt, barbekü sos veya tatlı-acı sos ile servis edin.