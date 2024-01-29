Püf noktalarıyla limonata tarifi... Ev yapımı limonata nasıl yapılır?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:38

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:38

Mevsimin tazeliğini ve sağlıklı bir içecek alternatifini sofralarınıza getirmenin tam zamanı! Limonatanın ferahlatıcı lezzetiyle bir araya gelen C vitamini, sadece sıcak günlerin değil, aynı zamanda sağlığımızın da kahramanı olabilir. Özellikle hastalar için vazgeçilmez bir destek olan C vitamini, limonatanın içeriğinde bulunmasıyla öne çıkıyor. Peki, ev yapımı limonata nasıl yapılır?

MALZEMELER

5 adet limon

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı taze nane yaprakları

1,5 litre soğuk su

YAPILIŞI

Limonların kabuğu rendelenir veya doğranır.

Limonların suyu çıkarılır. Elde edilen limon suyu bir kaba alınır.

Şeker ve su küçük bir tencerede karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlanır. Karışım kaynamamalı. Sadece şekerin erimesi yeterli olacaktır.

Şekerli su limon suyu ile karıştırılır. İsteğe bağlı olarak nane yapraklarını da eklenir.

Hazırlanan karışım süzgeç yardımıyla bir sürahiye alınır. Bu sayede şeker ve limon tanelerinden arınmış olur.

Soğuk su eklenir ve karıştırılır.

PÜF NOKTA!

Limonatanızı dilerseniz buzdolabında saklayabilir ve ihtiyacınız olduğunda servis yapabilirsiniz. Ancak nane eklemek istiyorsanız, tazeliğini koruması için tüketimden önce naneyi eklemeniz daha iyi olacaktır.