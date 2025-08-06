Püf noktalarıyla tulumba tarifi... Ev yapımı tulumba tatlısı tarifi...

Bayram sofralarının, özel günlerin ve sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi tulumba, çıtır dokusu ve yoğun şerbetiyle damakları mest ediyor. Evde de pastane usulü kıvamı yakalamak mümkün! İşte dışı kıtır, içi yumuşacık, tam ölçülü bir tulumba tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

3 adet yumurta (orta boy)

1 tatlı kaşığı irmik (isteğe bağlı, çıtırlık için)

1 çay kaşığı nişasta (isteğe bağlı)

1 çimdik tuz

Kızartmak için:

Bol miktarda sıvı yağ

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

TARİF

Şeker ve suyu bir tencereye alıp karıştırın, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Ocaktan almadan 2-3 dakika önce limon suyunu ekleyin.

Şerbeti ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın. (Tulumbayı sıcak yağa, soğuk şerbete atacağız.)

Tencereye su, tereyağı, şeker ve tuzu alıp kaynatın.

Kaynayınca unu (ve irmik/nişastayı) ekleyip hızlıca karıştırarak topaklanmadan pişirin.

Hamur kıvam alıp tencereye yapışmaz hale gelince ocaktan alın.

Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyerek mikser ya da spatula yardımıyla iyice yedirin. (Hamur elastik ve sıkılabilir kıvamda olmalı.)

Hazır olan hamuru yıldız uçlu bir sıkma torbasına alın.

Soğuk yağa tulumba hamurunu makasla keserek sıkın.

Ocağın altını açın, yağ yavaşça ısınırken tulumbalar şekil alıp şişmeye başlayacaktır.

Altın rengi alana kadar çevirerek kızartın.

Kızaran tulumbaları yağdan alır almaz soğuk şerbete atın. 3-4 dakika bekletip çıkarın.

Servis tabağına alıp soğuyunca servis edin.

PÜF NOKTALARI

Hamur sıcak olursa yumurtalar kesilir, mutlaka ılıdıktan sonra ekleyin.

Şerbet soğuk, yağ ise kızarmaya yakın ısınmalı.

Tulumbaları soğuk yağa atmak, dışının çıtır çıtır olmasını sağlar.

Hamuru sıkarken yağ sıçrayabilir, dikkatli olun.

Tulumbaları fazla bekletmeden şerbetten çıkarın ki fazla yumuşamasın.