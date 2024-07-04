Puf puf kabaran mayalı poğaça tarifi... Bayatlamayan yumuşacık poğaça!
Çay saatlerinin ve kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden poğaçayı mayalı ve bayatlamayacak şekilde sevdikleriniz için hazırlayabilirsiniz. İşte enfes tarifi...
Sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi, yumuşacık ve puf puf mayalı poğaça tarifine ne dersiniz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, poğaçalarınızın hem lezzeti hem de dokusu tam kıvamında olacak. İşte, herkesin favorisi olacak mayalı poğaça tarifi...
MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya (10 gr)
2 tatlı kaşığı tuz
2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
6-7 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
İç Harcı İçin
Beyaz peynir veya kaşar peyniri
Maydanoz (isteğe bağlı)
1 adet yumurta sarısı
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Ilık süt, ılık su, sıvı yağ ve toz şekeri bir kaba alın. Üzerine instant mayayı ekleyin ve karıştırarak mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.
Karışıma yumurtaları ekleyin (birinin sarısını üzeri için ayırın). Tuz ve kontrollü olarak unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtün ve yaklaşık 1 saat mayalanması için sıcak bir ortamda bekletin.
Beyaz peyniri ufalayın veya kaşar peynirini rendeleyin. İsteğe bağlı olarak maydanozu ince ince doğrayarak peynire karıştırın.
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzla açın. Ortasına iç harçtan koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Poğaçaların üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
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