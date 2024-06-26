Glutensiz kahvaltıların lezzeti: Fesleğenli Domatesli Sucuk Tarifi
Diyet yapan ve kilo vermek isteyen yurttaşlar özellikle sabah kahvaltısında glutensiz yiyecekleri araştırıyor. İşte, Fesleğenli Domatesli Sucuk Tarifi...
Fesleğenli ve domatesli olarak yorumladığımız bu tarif ile eşsiz görünümlü bir öğün alternatifi elde edeceksiniz. Tadının ise görünümünden daha güzel olacağına bahse varız! İşte, Fesleğenli Domatesli Sucuk Tarifi...
FESLEĞENLİ DOMATESLİ SUCUK TARİFİ
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan (piyazlık doğranmış)
- 4 yemek kaşığı su
- 4 adet köy biberi (doğranmış)
- 10 dilim sucuk
- 3 adet domates (kabukları soyulmuş, yarım ay doğranmış)
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 tutam karabiber
- 1/2 bağ taze fesleğen
Yapılış
- Zeytinyağıyla birlikte soğanları kavurun.
- Üzerine bir miktar su ekleyip soğanları yumuşatın.
- Üzerine köy biberini ekleyip kavurmaya devam edin.
- Ardından sucukları ekleyip 2 dakika arkalı önlü pişirin.
- Tavaya doğradığınız domatesleri, tuz ve karabiberi ekleyip ara ara karıştırarak 5 dakika pişirin.
- Ocağın altını kapatıp fesleğenleri tavaya ekleyin ve kapağını kapatıp 2-3 dakika dinlendirin.
- Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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