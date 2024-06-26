Glutensiz kahvaltıların lezzeti: Fesleğenli Domatesli Sucuk Tarifi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 13:05

Güncelleme: 26.06.2024 - 13:05

Fesleğenli ve domatesli olarak yorumladığımız bu tarif ile eşsiz görünümlü bir öğün alternatifi elde edeceksiniz. Tadının ise görünümünden daha güzel olacağına bahse varız! İşte, Fesleğenli Domatesli Sucuk Tarifi...

FESLEĞENLİ DOMATESLİ SUCUK TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (piyazlık doğranmış)

4 yemek kaşığı su

4 adet köy biberi (doğranmış)

10 dilim sucuk

3 adet domates (kabukları soyulmuş, yarım ay doğranmış)

1/2 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1/2 bağ taze fesleğen

Yapılış