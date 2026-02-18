Ramazan'ın iki yıldızı tek tabakta: Soğuk baklava tadında çikolatalı güllaç baklava tarifi...

Klasik güllaç yapraklarının bol sütlü, çikolatalı ve kakaolu modern bir soğuk baklava yorumuna dönüştüğü enfes bir tatlı... Soğuk baklava tadında güllaç tarifi!

MALZEMELER

Ana Malzeme:

10-12 yaprak güllaç (Yaklaşık 300-400 gr)

Sütlü Baklava Şerbeti İçin:

2 litre süt

2 - 2.5 su bardağı toz şeker (Damak tadınıza göre)

1 paket sıvı krema (200 ml) (Baklava lezzetini veren sır bu!)

1 paket vanilya

Arası İçin:

1 büyük kase ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı

Üzeri İçin (Soğuk Baklava İmzası):

2 yemek kaşığı kakao (veya süt tozu-kakao karışımı)

80 gr rendelenmiş sütlü çikolata (Buzlukta bekletip rendeleyin, erimesin)

ADIM ADIM TARİF

Tencereye sütü ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar ısıtın (Kaynatmanıza gerek yok, parmağınızı yakmayacak kadar ılık olması yeterli). Ocaktan alınca içine sıvı kremayı ve vanilyayı ekleyip çırpın. (Krema, o yoğun sütlü lezzeti verecek).

Güllaç yapraklarını tepsinizin boyutuna göre kırın. İlk yaprağı tepsiye koyup hazırladığınız ılık şerbetten 1-2 kepçe gezdirin. Yapraklar yumuşadıkça diğer katları çıkın.

Yaprakların yarısını (5-6 kat) döşedikten sonra araya bolca fıstık veya ceviz serpiştirin.

Kalan yaprakları da aralarına şerbet dökerek üst üste dizin. Kalan şerbetin tamamını en üste gezdirin. (Şerbet çok gibi gelebilir ama güllaç sünger gibi çekecektir).

Tatlıyı buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat (mümkünse bir gece) dinlendirin.

Servis etmeden hemen önce, tatlının üzerine süzgeçle kakao serpin. Kakaonun üzerine ise rendelenmiş çikolata parçalarını bolca yayın.

Kare dilimler halinde, soğuk soğuk servis yapın.