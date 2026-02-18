Rumeli'den Osmanlı mutfağına: Elbasan tava tarifi

Türk mutfağının "yoğurtlu et" disiplinindeki en seçkin örneklerinden biri olan Elbasan Tava, etin yumuşaklığı ile fırınlanmış sosun sufleyi andıran dokusunu bir araya getirir. Genellikle özel davet sofralarında yer bulan bu yemek, yoğurt ve yumurtanın fırındaki kimyasal dönüşümü sayesinde ortaya çıkan altın sarısı rengi ve kadifemsi tadıyla bilinir. İşte, Elbasan tava tarifi...

ELBASAN TAVA TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu kol (iri kuşbaşı doğranmış)

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta

1 çay bardağı un

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Karabiber

Yapılışı