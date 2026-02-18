Rumeli'den Osmanlı mutfağına: Elbasan tava tarifi

Türk mutfağının "yoğurtlu et" disiplinindeki en seçkin örneklerinden biri olan Elbasan Tava, etin yumuşaklığı ile fırınlanmış sosun sufleyi andıran dokusunu bir araya getirir. Genellikle özel davet sofralarında yer bulan bu yemek, yoğurt ve yumurtanın fırındaki kimyasal dönüşümü sayesinde ortaya çıkan altın sarısı rengi ve kadifemsi tadıyla bilinir. İşte, Elbasan tava tarifi...
ELBASAN TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuzu kol (iri kuşbaşı doğranmış)
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı un
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Kuzu etlerini tencereye alın, üzerine bütün soğanları ekleyerek etler yumuşayana kadar yaklaşık 45-50 dakika haşlayın (et suyunu sonra kullanmak üzere ayırın).
- Haşlanan etleri bir fırın kabına dizin; üzerlerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.
- Sosu hazırlamak için bir kapta yoğurt, yumurta ve unu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Ayırdığınız ılık et suyundan 1 su bardağı kadarını bu karışıma azar azar ekleyerek sosu açın ve sarımsakları ilave edin.
- Hazırladığınız yoğurtlu karışımı, fırın kabındaki etlerin üzerini tamamen kapatacak şekilde dökün.
- Üzerine küçük parçalar halinde tereyağı koyun.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında, sosun üzeri tamamen kızarıp hafifçe kabarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirerek sıcak servis yapın.