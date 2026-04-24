Rus mutfağının kahvaltı klasiği: Syrniki

Mutfak literatüründe "peynir köftesi" veya "lor kurabiyesi" olarak da anılan Syrniki, Slav mutfak kültürünün dünyaya sunduğu en narin kahvaltılıklardan biridir. Onu sıradan kreplerden veya pancake’lerden ayıran en temel fark, hamurunun %90 oranında taze peynirden (Tvorog/Lor) oluşması ve çok az un içermesidir.

SYRNIKI TARİFİ

Malzemeler

400-500 gram lor peyniri (mümkünse kuru, tam yağlı ve pürüzsüz)

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı artırılabilir)

3 yemek kaşığı un (tepeleme - hamuru bağlamak için)

1 paket vanilya

Bir tutam tuz

Kızartmak İçin: 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Servis İçin: Ekşi krema (Smetana), bal, reçel veya taze meyveler.

Yapılışı