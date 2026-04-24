Rus mutfağının kahvaltı klasiği: Syrniki

Mutfak literatüründe "peynir köftesi" veya "lor kurabiyesi" olarak da anılan Syrniki, Slav mutfak kültürünün dünyaya sunduğu en narin kahvaltılıklardan biridir. Onu sıradan kreplerden veya pancake’lerden ayıran en temel fark, hamurunun %90 oranında taze peynirden (Tvorog/Lor) oluşması ve çok az un içermesidir.
SYRNIKI TARİFİ
Malzemeler
- 400-500 gram lor peyniri (mümkünse kuru, tam yağlı ve pürüzsüz)
- 1 adet yumurta
- 2-3 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı artırılabilir)
- 3 yemek kaşığı un (tepeleme - hamuru bağlamak için)
- 1 paket vanilya
- Bir tutam tuz
- Kızartmak İçin: 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Servis İçin: Ekşi krema (Smetana), bal, reçel veya taze meyveler.
Yapılışı
- Peynir Disiplini: Lor peynirini geniş bir kaba alın. Eğer peyniriniz çok taneliyse, pürüzsüz bir doku elde etmek için süzgeçten geçirin veya çatalla iyice ezin. Peynirin sulu olmaması, Syrniki’nin formunu koruması için teknik bir zorunluluktur.
- Harcın Kimyası: Peynirin üzerine yumurtayı, şekeri, vanilyayı ve tuzu ekleyip karıştırın. Ardından unu ilave edin. Hamur, elinize hafif yapışan ama şekil verilebilen yumuşak bir yapıda olmalıdır.
- Form Verme: Tezgaha bir miktar un serpin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, ardından üzerlerine hafifçe bastırarak disk şekli verin. Her bir Syrniki’yi hafifçe una bulayarak kenara dizin.
- Pişirme Sanatı: Yapışmaz bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Hazırladığınız peynir disklerini tavaya dizin.
- Ağır Ateş Kuralı: Syrniki’leri orta-kısık ateşte, her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin. İçinin iyice çekmesi için ateşin çok yüksek olmaması kritiktir.
- Final: Pişen Syrniki’leri sıcak servis tabağına alın.