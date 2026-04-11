Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rusya'nın pamuksu kahvaltısı: Syrniki

11.04.2026 13:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Lor peynirinin (Tvorog) yüksek proteinli dokusuyla şekillenen, dışı altın sarısı bir çıtırlığa, içi ise kremsi bir yumuşaklığa sahip olan Syrniki; Rus mutfak disiplininin "basitlikten doğan zarafet" kuralının en tatlı örneğidir.

Mutfak literatüründe "peynirli pankek" olarak tanımlanan Syrniki, aslında bir hamur işinden ziyade bir peynir yemeğidir. Onu Amerikan pankeklerinden ayıran en temel fark, hamurunun %90’ının peynirden oluşması ve içinde çok az un barındırmasıdır. 

SYRNIKI TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram Tvorog peyniri (Muadili: Kuru ve yağlı lor peyniri veya suyu iyice süzülmüş çökelek)
  • 1 adet büyük boy yumurta
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un (Artı, köfteleri bulamak için bir miktar ekstra un)
  • 1 paket vanilya
  • Bir tutam tuz
  • Kızartmak için: 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

  • Smetana (Ekşi krema - muadili süzme yoğurt ve krema karışımı)
  • Ahududu reçeli (Varenje) veya bal

Yapılışı

  1. Peynir Hazırlığı (Kritik Aşama): Peynirinizin suyunu bir tülbent yardımıyla iyice sıkın. Syrniki’nin dağılmaması için peynirin kuru olması teknik bir zorunluluktur. Peyniri bir çatal veya süzgeç yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar ezin.
  2. Karıştırma: Derin bir kasede peyniri, yumurtayı, şekeri, tuzu ve vanilyayı birleştirin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
  3. Bağlama: Unu azar azar ekleyin. Hamur elinize yapışan ama şekil verilebilen çok yumuşak bir yapıda olmalıdır. Çok fazla un eklemek Syrniki’nin o meşhur hafifliğini bozar.
  4. Şekillendirme: Elinizi hafifçe unlayın. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın ve kalın bir disk (yaklaşık 2 cm kalınlığında) formu verin. Hazırladığınız her diski hafifçe una bulayın ve fazla unu silkeleyin.
  5. Kızartma: Tavada sıvı yağı ve tereyağını orta ateşte ısıtın. Syrniki’leri tavaya dizin. Altın sarısı bir renk alana kadar her iki tarafını da yaklaşık 3-4 dakika pişirin. (Peynirin içindeki şekerin karamelize olup yanmaması için ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edin).
  6. Final: Pişen Syrniki’leri kağıt havlu üzerine alıp 1-2 dakika dinlendirin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #rus mutfağı