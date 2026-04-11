Rusya'nın pamuksu kahvaltısı: Syrniki

Mutfak literatüründe "peynirli pankek" olarak tanımlanan Syrniki, aslında bir hamur işinden ziyade bir peynir yemeğidir. Onu Amerikan pankeklerinden ayıran en temel fark, hamurunun %90’ının peynirden oluşması ve içinde çok az un barındırmasıdır.
SYRNIKI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram Tvorog peyniri (Muadili: Kuru ve yağlı lor peyniri veya suyu iyice süzülmüş çökelek)
- 1 adet büyük boy yumurta
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un (Artı, köfteleri bulamak için bir miktar ekstra un)
- 1 paket vanilya
- Bir tutam tuz
- Kızartmak için: 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı
Servis İçin:
- Smetana (Ekşi krema - muadili süzme yoğurt ve krema karışımı)
- Ahududu reçeli (Varenje) veya bal
Yapılışı
- Peynir Hazırlığı (Kritik Aşama): Peynirinizin suyunu bir tülbent yardımıyla iyice sıkın. Syrniki’nin dağılmaması için peynirin kuru olması teknik bir zorunluluktur. Peyniri bir çatal veya süzgeç yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar ezin.
- Karıştırma: Derin bir kasede peyniri, yumurtayı, şekeri, tuzu ve vanilyayı birleştirin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Bağlama: Unu azar azar ekleyin. Hamur elinize yapışan ama şekil verilebilen çok yumuşak bir yapıda olmalıdır. Çok fazla un eklemek Syrniki’nin o meşhur hafifliğini bozar.
- Şekillendirme: Elinizi hafifçe unlayın. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın ve kalın bir disk (yaklaşık 2 cm kalınlığında) formu verin. Hazırladığınız her diski hafifçe una bulayın ve fazla unu silkeleyin.
- Kızartma: Tavada sıvı yağı ve tereyağını orta ateşte ısıtın. Syrniki’leri tavaya dizin. Altın sarısı bir renk alana kadar her iki tarafını da yaklaşık 3-4 dakika pişirin. (Peynirin içindeki şekerin karamelize olup yanmaması için ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edin).
- Final: Pişen Syrniki’leri kağıt havlu üzerine alıp 1-2 dakika dinlendirin.