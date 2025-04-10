Sadece 2 malzemeyle evde süt reçeli yapımı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:34

Güncelleme: 10.04.2025 - 19:34

Kahvaltılıkların yıldızı, tatlıların gizli kahramanı süt reçeli... Yumuşacık dokusu ve karamelimsi lezzetiyle hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, evde sadece iki malzemeyle hazırlanabiliyor. Üstelik ekstra katkı maddesi yok, tamamen doğal!

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı

Geniş tabanlı bir tencereye sütü ve şekeri alın.

Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın, ardından ocağın altını kısın.

Ara ara karıştırarak yaklaşık 1,5-2 saat boyunca pişirin.

Süt koyulaşmaya, rengi açık karamel tonlarına dönmeye başladığında reçeliniz hazır demektir.

Soğuduktan sonra kavanoza alıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Püf Noktası

Taşmaması ve dibi tutmaması için başından fazla ayrılmayın. Dilerseniz pişirme sırasında çok az karbonat ekleyerek rengin daha hızlı kararmasını sağlayabilirsiniz.