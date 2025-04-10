Sadece 2 malzemeyle evde süt reçeli yapımı
Sadece iki malzemeyle, katkı maddesiz ve doğal bir karamel lezzeti yakalayın! Evde süt reçeli yapmak hem kolay hem de çok lezzetli.
Kahvaltılıkların yıldızı, tatlıların gizli kahramanı süt reçeli... Yumuşacık dokusu ve karamelimsi lezzetiyle hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, evde sadece iki malzemeyle hazırlanabiliyor. Üstelik ekstra katkı maddesi yok, tamamen doğal!
Malzemeler
1 litre tam yağlı süt
1 su bardağı toz şeker
Hazırlanışı
Geniş tabanlı bir tencereye sütü ve şekeri alın.
Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın, ardından ocağın altını kısın.
Ara ara karıştırarak yaklaşık 1,5-2 saat boyunca pişirin.
Süt koyulaşmaya, rengi açık karamel tonlarına dönmeye başladığında reçeliniz hazır demektir.
Soğuduktan sonra kavanoza alıp buzdolabında saklayabilirsiniz.
Püf Noktası
Taşmaması ve dibi tutmaması için başından fazla ayrılmayın. Dilerseniz pişirme sırasında çok az karbonat ekleyerek rengin daha hızlı kararmasını sağlayabilirsiniz.
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