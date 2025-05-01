Sadece 3 malzeme ile 10 dakikada hazır patates püresi tostu tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:47

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:47

Yoğun geçen bir günün sonunda mutfağa girip saatlerce uğraşmak istemeyenler için harika bir önerimiz var! Sadece 3 malzemeyle, üstelik sadece 10 dakikada hazırlanabilen bu tarif hem bütçenize dost hem de lezzetiyle şaşırtacak. İşte pratikliğin zirvesi: "3 Malzemeli Patates Püresi Tostu"

MALZEMELER

2 adet haşlanmış patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri bir kasede ezerek püre haline getirin.

İçine tereyağını ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

Karışımdan bir miktar alıp iki avcunuzun arasında yuvarlayarak bastırın ve ince bir tost şekli verin.

Tavada veya tost makinesinde her iki tarafını kızarana kadar pişirin.