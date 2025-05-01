Sabah kahvaltılarının pratik lezzeti: Peynirli Yulaf Krep Tarifi
Hem tok tutan hem de hafif bir kahvaltı alternatifi arayanlara: Peynirli yulaf krep, klasik omletlere sağlıklı ve besleyici bir rakip!
Sabahları pratik ama besleyici bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, bu tarif tam size göre. Beyaz un yerine yulafla yapılan bu krep; peynir, yumurta ve birkaç malzemeyle hem doyurucu hem de formunu korumaya çalışanlar için ideal. Tavada pişiyor, fırına gerek yok; üstelik damak tadınıza göre çeşitlendirmek de mümkün.
PEYNİRLİ YULAF KREP TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 adet yumurta
- 3-4 yemek kaşığı su veya süt
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir
- 1 tutam tuz
- İsteğe bağlı: ince doğranmış maydanoz veya dereotu
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (tavayı yağlamak için)
Yapılışı
- Yulaf ezmesini blenderdan geçirerek un haline getirin (ya da direkt kullanın, dokusu biraz daha iri olur).
- Yumurtayı çırpın, su veya süt ekleyin, ardından yulaf ve peyniri karıştırın.
- Tuz ve isteğe bağlı olarak maydanozu da ekleyin.
- Tavayı hafifçe yağlayın, harcı dökerek krep formunda yayın.
- Orta ateşte iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.
- Sıcak ya da ılık servis edin; yanına yoğurt veya avokado çok yakışır.
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