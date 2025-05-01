Sabah kahvaltılarının pratik lezzeti: Peynirli Yulaf Krep Tarifi

Hem tok tutan hem de hafif bir kahvaltı alternatifi arayanlara: Peynirli yulaf krep, klasik omletlere sağlıklı ve besleyici bir rakip!

Sabah kahvaltılarının pratik lezzeti: Peynirli Yulaf Krep Tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:19

Sabahları pratik ama besleyici bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, bu tarif tam size göre. Beyaz un yerine yulafla yapılan bu krep; peynir, yumurta ve birkaç malzemeyle hem doyurucu hem de formunu korumaya çalışanlar için ideal. Tavada pişiyor, fırına gerek yok; üstelik damak tadınıza göre çeşitlendirmek de mümkün.

PEYNİRLİ YULAF KREP TARİFİ

Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 adet yumurta
  • 3-4 yemek kaşığı su veya süt
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1 tutam tuz
  • İsteğe bağlı: ince doğranmış maydanoz veya dereotu
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (tavayı yağlamak için)

Yapılışı

  1. Yulaf ezmesini blenderdan geçirerek un haline getirin (ya da direkt kullanın, dokusu biraz daha iri olur).
  2. Yumurtayı çırpın, su veya süt ekleyin, ardından yulaf ve peyniri karıştırın.
  3. Tuz ve isteğe bağlı olarak maydanozu da ekleyin.
  4. Tavayı hafifçe yağlayın, harcı dökerek krep formunda yayın.
  5. Orta ateşte iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.
  6. Sıcak ya da ılık servis edin; yanına yoğurt veya avokado çok yakışır.

Etiketler: #tarif #Yumurta #Yulaf

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