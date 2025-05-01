Sabah kahvaltılarının pratik lezzeti: Peynirli Yulaf Krep Tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:19

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:19

Sabahları pratik ama besleyici bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, bu tarif tam size göre. Beyaz un yerine yulafla yapılan bu krep; peynir, yumurta ve birkaç malzemeyle hem doyurucu hem de formunu korumaya çalışanlar için ideal. Tavada pişiyor, fırına gerek yok; üstelik damak tadınıza göre çeşitlendirmek de mümkün.

PEYNİRLİ YULAF KREP TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı su veya süt

2 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

1 tutam tuz

İsteğe bağlı: ince doğranmış maydanoz veya dereotu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (tavayı yağlamak için)

Yapılışı