15 dakikada hazır: Şekersiz muzlu yulaf kurabiyesi tarifi

Tatlı isteğini bastıran ama pişmanlık bırakmayan tarif arayanlara birebir! Bu kurabiyeler hem doğal malzemelerle yapılıyor hem de fırından çıktığında mis gibi kokuyor.

15 dakikada hazır: Şekersiz muzlu yulaf kurabiyesi tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:11

Canınız tatlı bir şeyler çektiğinde hem sağlıklı hem de kolayca hazırlanabilen bir tarif olsun istiyorsanız, bu kurabiyeler tam size göre. Rafine şeker, un ve yumurta içermeyen bu yulaflı lezzet, özellikle kahve yanına harika eşlik ediyor. 3 basit malzeme ve 15 dakikada hazır üstelik çocuklar da bayılıyor!

MUZLU YULAF KURABİYESİ TARİFİ

  • 2 adet olgun muz
  • 1,5 su bardağı yulaf ezmesi
  • Yarım çay bardağı damla çikolata (veya ceviz, kuru üzüm gibi alternatifler)

Yapılışı

  1. Muzları bir kapta çatal yardımıyla iyice ezin.
  2. Üzerine yulafı ve damla çikolatayı ekleyin, homojen bir karışım elde edin.
  3. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kaşıkla şekil vererek dizin.
  4. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
  5. Fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirin, sonra afiyetle tüketin!

Etiketler: #tarif #Yulaf #tatlı

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