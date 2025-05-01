15 dakikada hazır: Şekersiz muzlu yulaf kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:11

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:11

Canınız tatlı bir şeyler çektiğinde hem sağlıklı hem de kolayca hazırlanabilen bir tarif olsun istiyorsanız, bu kurabiyeler tam size göre. Rafine şeker, un ve yumurta içermeyen bu yulaflı lezzet, özellikle kahve yanına harika eşlik ediyor. 3 basit malzeme ve 15 dakikada hazır üstelik çocuklar da bayılıyor!

MUZLU YULAF KURABİYESİ TARİFİ

2 adet olgun muz

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı damla çikolata (veya ceviz, kuru üzüm gibi alternatifler)

Yapılışı