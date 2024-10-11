Babasıyla olan tartışmalarıyla gündemden düşmüyordu: Dilan Çıtak'tan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile paylaşım

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:23

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:24

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, kısa bir süre önce babasından psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Baba-kız arasındaki gerilim giderek artarken, Tatlıses'in "Soyadımı kullanmasın" sözleri üzerine Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırmıştı.

AĞABEYİ AHMET TATLISES İLE BİR ARAYA GELDİ

Babasıyla arası bozuk olan Dilan Çıtak, ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya geldi. Ağabeyinin restoranında yemek yiyen Çıtak, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Ahmet Tatlıses ise nisan ayında mahkemelik olduğu babası İbrahim Tatlıses ile birkaç ay önce barışmıştı. Riskli kalp ameliyatı öncesi babasının konserine giden Ahmet Tatlıses, babasını hastanede de yalnız bırakmamıştı.

THY UÇAĞINDA YAŞANAN OLAY

17 Eylül’de Bodrum-İstanbul seferi sırasında Dilan Çıtak, kedisini taşıma çantasına koymayı reddederek kabin memuruyla tartıştı. Tartışma sonrası Çıtak, pistte bir polisin üstüne yürüyerek "Seni yerler koçum" demişti. Olayın ardından Türk Hava Yolları (THY), Dilan Çıtak’ı kara listeye aldığını açıkladı.

ÇITAK: "YAPTIĞIMDAN ASLA UTANMIYORUM"

Yaşananların ardından Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın çarpıtıldığını savundu. Çıtak, "Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya" ifadelerini kullandı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Olay sonrası Dilan Çıtak Dörter hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.