Sadece 3 malzemeli mucize: Limon kabuğunda 'lemon posset' tarifi...

Bu tarifte yumurta yok, nişasta yok, un yok, jelatin yok. Kendi kabuğunda servis edilen bu İngiliz klasiği, hem sunumuyla çok şık hem de bulaşık çıkarmayan bir mucize. İşte enfes 'lemon posset' tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı süt kreması (400 ml - yağ oranı yüksek olmalı)

Yarım su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker

2 adet büyük boy limon (Hem suyu hem kabukları kullanılacak)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Limonları boyuna ortadan ikiye kesin. İçlerini bir kaşık veya oyacak yardımıyla dikkatlice çıkarın (kabuğu delmeyin). Çıkan limon içlerini sıkıp suyunu süzün.

Kremayı ve şekeri bir sos tenceresine alın. Orta ateşte karıştırarak kaynama noktasına getirin. Fokurdamaya başladığı an saati tutun: Tam 3 dakika boyunca karıştırarak kaynatın.

3 dakika sonunda tencereyi ocaktan alın. İçine limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Kremanın kıvamının anında değiştiğini, hafifçe koyulaştığını göreceksiniz.

Karışımı 5-10 dakika ılımaya bırakın, ardından hazırladığınız boş limon kabuklarına (veya küçük kaselere) paylaştırın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. En az 3 saat (ideali bir gece) bekletin. Soğudukça jöle gibi değil, yoğun bir krem peynir kıvamı alacak.

Soğuk olarak, üzerine bir yaprak nane koyarak servis yapın.