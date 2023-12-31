Sadece 3 malzemeli yılbaşı tatlısı: Çikolata topları!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:09

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:09

Yeni yılın tatlı ve hafif bir başlangıcına hazır mısınız? Sadece 3 malzemeyle harika bir tatlı hazırlamanın keyfini çıkarmak mümkün. Yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek bu pratik ve lezzetli tarife geçmeden önce, mutfakta keyifli bir süreç sizi bekliyor. İşte, pratik ve az malzemeli yılbaşı tatlısı!

MALZEMELER

200 gram sütlü çikolata

1 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı: hindistancevizi, kakao veya toz şeker için)

Renkli şekerlemeler, kakao veya hindistancevizi (süslemek için)

YAPILIŞI

Bir tencereye su eklenir ve orta ateşte kaynatılır. Üzerine bir cam kase yerleştirilir, kaynamakta olan suyun içine değmeyecek şekilde koyulur.

Cam kaseye sütlü çikolata konulur ve erimesi beklenir. Arada bir karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edilir.

Eridikten sonra kaseden alınır ve içine ceviz içi eklenir. Karışım homojen bir şekilde karıştırılır.

Karışımdan küçük parçalar alarak avuç içinde yuvarlanır ve toplar haline getirilir.

Hazırlanan toplar renkli şekerlemelere veya hindistancevizine bulanır.

Hazırlanan çikolatalı ceviz topları bir tepsiye yerleştirilir ve buzdolabında 1-2 saat kadar soğutulur.