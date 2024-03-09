Leziz bir haftasonu kahvaltısı: Kolayca hazırlayabileceğiniz 3 pratik tarif...
Hafta sonunun en güzel bol çeşitli lezzetlerle donatılmış kahvaltılarla başlar. Peki leziz bir haftasonu kahvaltısı için sofralarınızı nasıl renklendirebilirsiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz 3 pratik tarif...
Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir. İyi bir kahvaltı, günün geri kalanı için enerji sağlar ve zihinsel performansı artırır. Ancak, hafta içi telaşı içinde çoğu zaman kahvaltıyı atıştırmakla geçiştiririz. Neyse ki hafta sonları, bu alışkanlığı değiştirmek ve kendimize mükellef bir kahvaltı ziyafeti hazırlamak için harika bir fırsattır. Kahvaltı masasında farklı lezzetlerin bulunması, herkesin yüzünde bir tebessüm oluşturur ve bu anıları özel kılar. Peki leziz bir haftasonu kahvaltısı için sofralarınızı nasıl renklendirebilirsiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz 3 pratik tarif...
1. PATATESLİ VELİBAH TARİFİ:
Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
1/2 su bardağı ılık su
1/2 çay bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
4,5 - 5 su bardağı un
1 paket instant maya
İç harcı için:
3 adet orta boy haşlanmış patates
1 yemek kaşığı tuz
2 yemek kaşığı toz kırmızı biber
Üzeri için:
4 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Uygun bir kap içerisine süt, su ve şekeri alıp karıştırın.
Üzerine sıvı yağ, tuz ve azar azar da unu ekleyin ve yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamuru 8 eşit parçaya bölün ve yuvarlayın.
Un serili bir tabak içerisinde üzerini örtüp 30 dakika mayalandırın.
İçi için patatesleri soyup, küp küp doğrayın.
Tencereye alın ve üzerine su ekleyip haşlamaya bırakın.
Haşlanan patatesleri ezin ve üzerine tuz, kırmızı toz biber döküp karıştırın.
8 eşit beze yapın ve elinizle yuvarlayın.
Mayalanan bezeleri avuç içi kadar açın, ortadına patatesli harçtan koyun ve yayın.
Bezeyi kapatıp ters çevirin.
Pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayın.
Yağsız tava da, kısık ateşte arkalı önlü pişirin.
Piştikten sonra bir tarafına tereyağ sürün.
Tüm bezeleri bu şekilde pişirin.
Afiyet olsun!
2. TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ:
Malzemeler:
Hamuru için:
2,5 çay kaşığı kuru maya
1 çay bardağı ılık su
2 yemek kaşığı toz şeker
50 gram tereyağı
1 kahve fincanı sıvı yağ
2,5 - 3 su bardağı un
İçi için:
1 su bardağı tahin
2 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı fındık içi
Yapılışı:
Hamur için un hariç bütün malzemeleri bir araya getirip karıştırın.
Azar azar unu ekleyip yoğurun.
15 dakika dinlendirin.
Tahin ve şekerleri iyice karıştırın.
Hamuru üç parçaya bölüp elinizle tezgahın üstünde açın.
İçine tahini sürüp rulo yapın.
Ruloyu kendi etrafında döndürerek sarın fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısını sürüp fındık serpin.
180 derecede kızarana kadar 25-30 dakika kontrollü şekilde pişirin.
Çıkarıp biraz soğuduktan sonra servis edin.
Afiyet olsun!
3. DÖNDERME TARİFİ:
Malzemeler:
Böreği için:
1 adet yufka
2 adet yumurta
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 tatlı kaşığı susam
Peynirli harç için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1/4 demet maydanoz (doğranmış)
Yapılışı:
Rendelenmiş kaşar peyniriyle doğranmış maydanozu karıştırın.
Yufkayı tezgaha serin.
Tam ortasına bir adet yumurtayı kırın ve pul biberle tatlandırarak fırça veya çatal yardımıyla orta kısma dağıtın.
Yufkayı üsten ve alttan ortaya doğru katlayın.
Bu şekildeyken yine tam ortasına peynirli harcı yayın ve yanlarda kalan yufkaları tekrardan ortaya doğru katlayın.
Hazırladığınız yufkayı yağlanmış ve ısınmış geniş bir tavaya yerleştirin.
Yufkanın üstte kalan kısmına kalan bir adet yumurtayı kırın ve üm yüzeye yayın.
Çörek otu ve susam serpiştirin ve 3-4 dakika pişirdikten sonra yumurta kırdığınız kısmı da ters çevirip pişirin ve dilimleyip sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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