Sağlıklı ve lezzetli: Fırında sebzeli tavuk tarifi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:06

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:06

Fırında sebzeli tavuk, sağlıklı ve dengeli bir öğün için mükemmel bir seçenektir. Tavuk etinin lezzetiyle, sebzelerin ferahlatıcı tadı bir araya gelerek, doyurucu ve besleyici bir yemek ortaya çıkarır. Ayrıca, bu tarifin hazırlanması oldukça kolaydır ve evdeki temel malzemelerle yapılabilir. Renkli sebzelerin ve baharatların harika uyumuyla oluşan bu lezzetli yemek, hem göz doldurur hem de damakları şenlendirir. İşte, fırında sebzeli tavuk tarifinin adımları ve püf noktaları...

FIRINDA TAVUK TARİFİ

Malzemeler

5-6 adet tavuk incik

3 adet patates

2 adet kırmızı kapya biber

3 adet çarliston biber

1 adet kuru soğan

3 di? sarımsak

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı su

Yapılış