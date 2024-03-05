Sağlıklı ve lezzetli: Fırında sebzeli tavuk tarifi
Bu tarif, fırında pişirilmiş tavuk parçalarının yanında renkli ve besleyici sebzelerle hazırlanan nefis bir tarifi adım adım sunuyor. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu yemeği deneyerek, lezzetli ve pratik bir öğün elde edebilirsiniz!
Fırında sebzeli tavuk, sağlıklı ve dengeli bir öğün için mükemmel bir seçenektir. Tavuk etinin lezzetiyle, sebzelerin ferahlatıcı tadı bir araya gelerek, doyurucu ve besleyici bir yemek ortaya çıkarır. Ayrıca, bu tarifin hazırlanması oldukça kolaydır ve evdeki temel malzemelerle yapılabilir. Renkli sebzelerin ve baharatların harika uyumuyla oluşan bu lezzetli yemek, hem göz doldurur hem de damakları şenlendirir. İşte, fırında sebzeli tavuk tarifinin adımları ve püf noktaları...
FIRINDA TAVUK TARİFİ
Malzemeler
- 5-6 adet tavuk incik
- 3 adet patates
- 2 adet kırmızı kapya biber
- 3 adet çarliston biber
- 1 adet kuru soğan
- 3 di? sarımsak
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 su bardağı su
Yapılış
- Tavukların derilerini sıyıralım, biberleri yıkayıp temizleyip yarım parmak uzunluğunda üçe bölelim.
- Ardından kabukları soyulmuş yıkanmış patatesleri elma dilimi şeklinde dilimleyelim.
- Fırın kabına tavukları, sebzeleri, yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyelim.
- Ayrı bir kapta sosumuzu yapalım, 1 su bardağı suyun içine, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim.
- Ardından baharatlarını, tuzunu ekleyip karıştıralım.
- Sebzelerin üzerine gezdirelim. Elimizle karıştıralım.
- Üzerine yıkayıp suyunu sıktığımız yağlı kağıt ile kapatalım.
- Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 20-25 dk pişirelim.
- İnmeye yakın yağlı kağıtı alalım 5-10 dk üzeri açık pişirelim.
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