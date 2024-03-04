Sağlıklı ve lezzetli: Portakallı somon tarifi
Deniz ürünlerinin muhteşem tadıyla portakalın ferahlatıcı aromasının bir araya geldiği portakallı somon tarifi, sofralarınıza yenilik ve lezzet getiriyor. Hem kolay hazırlanabilen hem de sağlıklı bir seçenek olan bu tarif, hem günlük yemeklerde hem de özel davetlerde sizi ve misafirlerinizi mest edecek.
Somon, lezzeti ve sağlık açısından zengin içeriğiyle bilinen bir deniz ürünüdür. Portakal ise, tatlı ve ekşi lezzetiyle yemeklere farklı bir aroma katmak için sıkça kullanılan bir meyvedir. Bu iki lezzetin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan portakallı somon tarifi, sağlıklı ve lezzetli bir yemek seçeneğidir. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarifin detayları...
Malzemeler
- 4 adet somon fileto
- 2 adet portakal
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- Taze kekik veya kurutulmuş kekik
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
Fırını 200°C derecede önceden ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yağlayın.
Portakalların birinin kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Diğer portakalı dilimleyin.
Somon filetolarını hazırlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
Bir kasede portakal rendesi, portakal suyu, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve kekikleri karıştırın. Karışıma tuz ve karabiber ekleyin.
Hazırladığınız sosu somon filetolarının üzerine dökün ve somonları bu sosla iyice marine edin.
Dilimlenmiş portakal dilimlerini somonların üzerine yerleştirin.
Somonları önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin veya somonlar pişene kadar üzerleri kızarana kadar fırında tutun.
Pişen somonları sıcak servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerine taze kekik yaprakları serpin.
Portakallı somonları dilimleyerek servis yapın ve yanında sebzeli bir salata ile sunun.
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