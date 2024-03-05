Lezzet bombası: Pratik acılı ezme tarifi
Bu tarif, acılı ve lezzetli bir Türk mezesi olan ezmenin ev yapımı tarifini adım adım sunuyor. Bol baharatlı ve ferahlatıcı tadıyla sofralarınıza renk katacak bu tarifi denemek için sabırsızlanacaksınız!
Acılı ezme, Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biridir ve genellikle yemeklerin yanında veya atıştırmalık olarak tüketilir. Bu lezzetli mezeyi hazırlamak için pek çok farklı tarif bulunsa da, evde yapılan ezme her zaman daha taze ve lezzetlidir. İçindeki taze sebzeler, baharatlar ve acı biberlerle dolu bu tarif, damak zevkinize hitap eden ve sofralarınıza renk katacak bir seçenektir. İşte, pratik acılı ezme tarifi...
ACILI EZME TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet domates
- 2 adet kapya
- 1 adet acı yeşil sivri biber
- 2 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 6 dal maydanoz
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 6 yemek kaşığı zeytinyağ
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 adet limonun suyu
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı isot
- 1 çay kaşığı tuz
- 1,5 çay kaşığı kuru nane
Yapılış
- Maydanoz hariç bütün diğer malzemeler teker teker robottan çekilir. Dilerseniz malzemeleri iri parçalar halinde doğrayarak tek seferde de robottan geçirebilirsiniz. Robotunuz yoksa ince ince doğrayın.
- Maydanozu ince ince kıyın.
- Taze malzemeleri uygun bir tabağa alın ve kenarda bekletin. Ezmenizin sulu olmaması için robottan geçirdiğiniz malzemeleri tel süzgeçte de bekletebilirsiniz.
- Sosu için salçaları, yağı, nar ekşisini, limon suyunu, tuz ve baharatları güzelce bir kasede karıştırın.
- Sosu sebzelerin üzerine dökün. Maydanozu da ekleyin ve güzelce karıştırın. Sonra servis tabağına alın. Afiyet olsun
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