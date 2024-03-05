Lezzet bombası: Pratik acılı ezme tarifi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:18

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:18

Acılı ezme, Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biridir ve genellikle yemeklerin yanında veya atıştırmalık olarak tüketilir. Bu lezzetli mezeyi hazırlamak için pek çok farklı tarif bulunsa da, evde yapılan ezme her zaman daha taze ve lezzetlidir. İçindeki taze sebzeler, baharatlar ve acı biberlerle dolu bu tarif, damak zevkinize hitap eden ve sofralarınıza renk katacak bir seçenektir. İşte, pratik acılı ezme tarifi...

ACILI EZME TARİFİ

Malzemeler

2 adet domates

2 adet kapya

1 adet acı yeşil sivri biber

2 diş sarımsak

1 adet soğan

6 dal maydanoz

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı kuru nane

Yapılış