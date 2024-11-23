Sağlıklı ve lezzetli: Zeytinyağlı pırasa tarifi
Hafif ve sağlıklı bir yemek arayanlar için zeytinyağlı pırasa tarifi ideal bir seçenek! Kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli yemekle sofralarınızı renklendirin.
Zeytinyağlı pırasa, Türk mutfağının sevilen ve besleyici yemeklerinden biridir. Hem vitamin deposu hem de düşük kalorili olan bu tarif, özellikle sebze sevenler için vazgeçilmezdir. İşte adım adım zeytinyağlı pırasa tarifi.
ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg pırasa
- 2 adet orta boy havuç
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 çay bardağı pirinç
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım limonun suyu
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Pırasaların dış yapraklarını temizleyin ve kök kısımlarını kesin.
- İyice yıkadıktan sonra yaklaşık 2 cm kalınlığında verev dilimler halinde doğrayın.
- Havuçların kabuklarını soyun ve yarım ay şeklinde dilimleyin.
- Tencereye zeytinyağını koyun ve ısıtın.
- İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Doğranmış havuçları tencereye ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin.
- Ardından pırasaları ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha soteleyin.
- Yıkanmış pirinci sebzelerin üzerine serpiştirin.
- Toz şeker ve tuzu ekleyin.
- Yarım limonun suyunu tencereye dökün.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika, pırasalar ve pirinç yumuşayana kadar pişirin.
- Yemeği ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Zeytinyağlı pırasa, tercihe göre ılık veya soğuk olarak servis edilir.
- Üzerine ekstra zeytinyağı gezdirebilir ve limon dilimleriyle süsleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Erdoğan belayı satın aldı
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Trabzonspor'da ayrılık!