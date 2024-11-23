Sağlıklı ve lezzetli: Zeytinyağlı pırasa tarifi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:32

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:32

Zeytinyağlı pırasa, Türk mutfağının sevilen ve besleyici yemeklerinden biridir. Hem vitamin deposu hem de düşük kalorili olan bu tarif, özellikle sebze sevenler için vazgeçilmezdir. İşte adım adım zeytinyağlı pırasa tarifi.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ

Malzemeler

1 kg pırasa

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy soğan

1 çay bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı: