Sağlıklı ve lezzetli: Zeytinyağlı pırasa tarifi

Hafif ve sağlıklı bir yemek arayanlar için zeytinyağlı pırasa tarifi ideal bir seçenek! Kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli yemekle sofralarınızı renklendirin.

Sağlıklı ve lezzetli: Zeytinyağlı pırasa tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:32

Zeytinyağlı pırasa, Türk mutfağının sevilen ve besleyici yemeklerinden biridir. Hem vitamin deposu hem de düşük kalorili olan bu tarif, özellikle sebze sevenler için vazgeçilmezdir. İşte adım adım zeytinyağlı pırasa tarifi.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg pırasa
  • 2 adet orta boy havuç
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım limonun suyu
  • 1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Pırasaların dış yapraklarını temizleyin ve kök kısımlarını kesin.
  2. İyice yıkadıktan sonra yaklaşık 2 cm kalınlığında verev dilimler halinde doğrayın.
  3. Havuçların kabuklarını soyun ve yarım ay şeklinde dilimleyin.
  4. Tencereye zeytinyağını koyun ve ısıtın.
  5. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  6. Doğranmış havuçları tencereye ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin.
  7. Ardından pırasaları ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha soteleyin.
  8. Yıkanmış pirinci sebzelerin üzerine serpiştirin.
  9. Toz şeker ve tuzu ekleyin.
  10. Yarım limonun suyunu tencereye dökün.
  11. Tencerenin kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın.
  12. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika, pırasalar ve pirinç yumuşayana kadar pişirin.
  13. Yemeği ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
  14. Zeytinyağlı pırasa, tercihe göre ılık veya soğuk olarak servis edilir.
  15. Üzerine ekstra zeytinyağı gezdirebilir ve limon dilimleriyle süsleyebilirsiniz.

Etiketler: #Pırasa #tarif #yemek

İlgili Haberler

Dubai çikolatasının yeni rakibi: Ev yapımı Trabzon çikolatası tarifi

Dubai çikolatasının yeni rakibi: Ev yapımı Trabzon çikolatası tarifi
Kış mevsiminin sağlık dolu lezzeti: Pratik hamsi tava tarifi

Kış mevsiminin sağlık dolu lezzeti: Pratik hamsi tava tarifi
İskenderun mutfağının en sevilen lezzeti: Haylan kabağı dolması tarifi

İskenderun mutfağının en sevilen lezzeti: Haylan kabağı dolması tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler