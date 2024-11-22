İskenderun mutfağının en sevilen lezzeti: Haylan kabağı dolması tarifi
Bu nefis tarif, hem kabak gibi lif açısından zengin bir sebzeyi hem de dengeli bir protein kaynağı olan kıymayı bir araya getirir. Peki, İskenderun mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, haylan kabağı dolması tarifi...
Haylan kabağı dolması, Anadolu mutfağının özgün tariflerinden biridir ve özellikle dolma çeşitleri arasında kendine has bir yere sahiptir. Haylan kabağının dolmalık bir şekilde oyulması ve iç harçla doldurulmasıyla yapılan bu yemek, hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunar. Özellikle sebze yemeklerini sevenler için ideal olan bu tarif, sofralarda hem göz doldurur hem de mideleri şenlendirir. Peki, İskenderun mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, haylan kabağı dolması tarifi...
HAYLAN KABAĞI DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
Dolmalık kabaklar için:
4-5 adet haylan kabağı (taze ve orta boy)
1 tatlı kaşığı tuz (kabakların hazırlanması için)
İç harcı için:
1 çay bardağı pirinç (isteğe bağlı bulgur da kullanılabilir)
150 gram kıyma
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tutam tuz ve karabiber
HAYLAN KABAĞI DOLMASI YAPILIŞI
Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin.
Dolmalık olacak şekilde içlerini oyacak yardımıyla dikkatlice boşaltın.
Tuzlu su dolu bir kaba alarak 10 dakika bekletin.
Bir karıştırma kabına kıyma, pirinç, doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, domates salçası, baharatlar ve maydanozu ekleyin.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak homojen bir iç harç elde edin.
Hazırladığınız harcı kabakların içine fazla sıkıştırmadan doldurun.
Dolmaların pişerken genleşeceğini unutmayın, bu yüzden az bir boşluk bırakmanız faydalı olacaktır.
Dolmaların üst kısmını kabaktan kesilen parçalarla kapatabilirsiniz.
Tencerenin tabanına zeytinyağını alın, üzerine domates salçasını ekleyip kavurun.
Daha sonra sıcak suyu ekleyerek bir sos hazırlayın.
Hazırladığınız dolmaları tencereye dizin ve sosu dolmaların yarısına kadar gelecek şekilde üzerine dökün.
Tencerenin kapağını kapatın ve dolmaları orta ateşte yaklaşık 30-40 dakika, kabaklar yumuşayana kadar pişirin.
Pişme sırasında sosun azalması durumunda bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
Haylan kabağı dolmasını sıcak olarak servis edin.
Yanına yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ekleyerek yemeğin lezzetini artırabilirsiniz.
Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serperek görsellik katabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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