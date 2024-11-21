Dubai çikolatasının yeni rakibi: Ev yapımı Trabzon çikolatası tarifi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:27

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:27

Adını aldığı şehir gibi kendine özgü ve doğal olan bu çikolata, bölgenin yöresel tatlarını modern bir dokunuşla birleştirir. Fındık, kakao ve süt gibi temel malzemelerden yapılan Trabzon çikolatası, evde kolayca hazırlanabilen pratik bir tatlıdır. Peki, Dubai çikolatasının yeni rakibi olan bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, ev yapımı Trabzon çikolatası tarifi...

TRABZON ÇİKOLATASI TARİFİ

Malzemeler

100 gram kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

200 gram fıstık ezmesi

1 su bardağı tahin

300 gram sütlü çikolata

TRABZON ÇİKOLATASI YAPILIŞI

Trabzon çikolatasını hazırlamak için öncelikle kadayıfı tereyağı ile bir tavada, kısık ateşte kavurmaya başlayın.

Kadayıfın çıtır bir doku kazanması ve kahverengi bir renk alması için sürekli karıştırarak pişirin.

İstenen kıvama ulaştıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Derin bir karıştırma kabına soğuyan kadayıfı alın ve üzerine fındık ezmesi ile tahini ekleyin.

Tüm malzemeleri bir araya gelene kadar güzelce karıştırın.

Bu aşamada karışımın homojen bir yapıya sahip olması önemlidir.

Sütlü çikolatayı benmari usulü eritin.

Çikolata tamamen eridiğinde, çikolata kalıplarının alt kısmına ince bir tabaka halinde dökerek eşit bir şekilde yayın.

Kalıpları derin dondurucuda yaklaşık 10-15 dakika bekleterek çikolatanın sertleşmesini sağlayın.

Dondurucudan çıkardığınız kalıpların üzerine, hazırladığınız kadayıflı karışımı dikkatlice ekleyin ve her yere eşit şekilde dağıtın.

Ardından kalan eritilmiş çikolatayı üzerine dökerek tamamen kaplayın.

Kalıpları buzdolabına alarak donması için bir süre bekletin.

Çikolatalar tamamen donduktan sonra buzdolabından çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

Trabzon çikolatasının çıtır kadayıf ve zengin çikolata lezzetiyle fark yaratan dokusu, özellikle kahve ve çay yanında mükemmel bir atıştırmalık olacaktır.

Afiyet olsun!