Kış mevsiminin sağlık dolu lezzeti: Pratik hamsi tava tarifi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:16

Güncelleme: 21.11.2024 - 20:16

Hamsi, Türk mutfağının vazgeçilmez balıklarından biridir. Özellikle kış aylarında bolca bulunan hamsiyle harika bir yemek yapmak ister misiniz? İşte size hem kolay hem de lezzetli bir hamsi tava tarifi.

HAMSİ TAVA TARİFİ

Malzemeler

1 kg taze hamsi (temizlenmiş)

1 su bardağı mısır unu

Tuz

Sıvı yağ (kızartmak için)

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı: