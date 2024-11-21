Kış mevsiminin sağlık dolu lezzeti: Pratik hamsi tava tarifi
Sadece birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik hamsi tava tarifiyle, sofralarınıza Karadeniz'in eşsiz lezzetini getirin!
Hamsi, Türk mutfağının vazgeçilmez balıklarından biridir. Özellikle kış aylarında bolca bulunan hamsiyle harika bir yemek yapmak ister misiniz? İşte size hem kolay hem de lezzetli bir hamsi tava tarifi.
HAMSİ TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg taze hamsi (temizlenmiş)
- 1 su bardağı mısır unu
- Tuz
- Sıvı yağ (kızartmak için)
- Limon dilimleri (servis için)
Yapılışı:
- Hamsileri bol su ile iyice yıkayın ve süzgece alarak suyunun süzülmesini bekleyin.
- Fazla suyu kağıt havlu ile alın, böylece un daha iyi yapışacaktır.
- Geniş bir kaba mısır ununu koyun.
- Hamsilerin her iki tarafını hafifçe tuzlayın.
- Hamsileri mısır ununa bulayın, fazla unun dökülmesi için hafifçe silkeleyin.
- Geniş bir tavaya yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin ve orta ateşte ısıtın.
- Yağın kızgın olduğundan emin olun; unun küçük bir parçasını atarak test edebilirsiniz.
- Hamsileri tavaya sıra sıra dizin, mümkünse kuyrukları merkeze gelecek şekilde dairesel olarak yerleştirin.
- Yaklaşık 4-5 dakika alt tarafı kızarana kadar pişirin.
- Bir tabak veya kapak yardımıyla hamsileri dikkatlice ters çevirin.
- Diğer tarafını da aynı şekilde kızartın.
- Kızaran hamsileri servis tabağına alın.
- Yanında limon dilimleri, roka ve soğan salatası ile sıcak olarak servis yapın.
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