Ucuz ve sağlıklı: Evde pratik yoğurt yapma tarifi
Yoğurt tarifi, mutfaklarınızı sağlık ve lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Kendi yoğurdunuzu yapmak, taze ve doğal bir ferahlıkla sofralarınıza keyif katmanın en lezzetli yollarından biridir.
Yoğurt, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir ve evde yapımı, bu sağlıklı ferahlatıcıyı daha özel kılar. Kendi yoğurdunuzu yapmak, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok avantaj sunar. Doğal probiyotiklerle dolu ev yapımı yoğurt, sindirim sisteminizi desteklerken, damaklarınıza da eşsiz bir tat deneyimi sunar. Haydi, sağlıklı ve lezzetli bir maceraya başlamak için kendi yoğurdunuzu yapmanın inceliklerini keşfedin...
YOĞURT TARİFİ
Malzemeler
- 1 Litre süt
- 1 yemek kaşığı hazır yoğurt
- Çay kaşığının ucuyla tuz (ya da şeker)
Yapılış
- Sütü çelik tencereye koyup orta ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz, köpürmeye başlayınca kepçeyle havalandırarak karıştırıyoruz ve altını biraz kısıyoruz.
- Sütün; üçte biri azalana kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Nasıl anlarım diye düşünmenize gerek yok tencerenin kenarına bakınca yaklaşık 1 parmak eksildiyse tamamdır.
- Ocaktan alıp bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Benimki 15 dakika bekleyince istenilen sıcaklığa geldi.
- Anlamak için; serçe parmağımızı sütün içine sokuyoruz, içimizden 7 saniye sayıyoruz, parmağımızın o ana kadar zor dayanması lazım. Eğer bu sıcaklıktaysa mayalanma zamanı gelmiş demektir.
- Ufak bir kabın içine yoğurt ve tuzu koyup, pürüzsüz hale gelene kadar iyice karıştırıyoruz. Ardından tenceredeki sütün içine döküyoruz, sütten kaba biraz alıp, boşaltıp içinde yoğurt kalmayana kadar tekrarlıyoruz.
- Tenceredeki sütün güzelce karışmasını sağlıyoruz ki her yanı mayalansın.
- Mümkünse cam olan yoğurt kaplarına döküp, ağzına kapağını kapatmadan, 10-15 dakika kadar 50 derecede çalıştırıp kapattığımız fırına, koyuyoruz.
- Fırının kapağını hiç açmadan 4-4,5 saat bekletiyoruz.
- Sürenin sonunda çok sallamadan, yine ağzı açık olarak buzdolabına koyuyoruz.
- 7 saat süreyle buzdolabında bekletip, kapağını kapatabiliriz.
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