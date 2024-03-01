Sokakların favorisi: Pratik tantuni tarifi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:41

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:41

Tantuni, özellikle Türkiye'nin güneyinde sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş bir atıştırmalıktır. Kıtır lavaşın içindeki nefis et karışımı ve baharatlar, damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Evde tantuni yapmak, bu özel lezzeti kendi mutfağınızda deneyimlemek anlamına gelir. Şimdi, tantuni tutkusunu yaşamaya ve sokak lezzetini evinize getirmeye hazır mısınız?

TANTUNİ TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana eti

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

Tuz

Kırmızı toz biber

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Lavaş

Yapılış