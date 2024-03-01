Sokakların favorisi: Pratik tantuni tarifi
Sıra dışı bir lezzet olan tantuni, kıtır lavaş içindeki nefis et ve baharat harmanıyla damağınızı şenlendiriyor. Evde lezzetli tantuni yapımının sırlarını keşfedin ve sokak lezzetini sofralarınıza taşıyın...
Tantuni, özellikle Türkiye'nin güneyinde sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş bir atıştırmalıktır. Kıtır lavaşın içindeki nefis et karışımı ve baharatlar, damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Evde tantuni yapmak, bu özel lezzeti kendi mutfağınızda deneyimlemek anlamına gelir. Şimdi, tantuni tutkusunu yaşamaya ve sokak lezzetini evinize getirmeye hazır mısınız?
TANTUNİ TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram dana eti
- 1 adet kuru soğan
- Yarım demet maydanoz
- 2 orta boy domates
- Tuz
- Kırmızı toz biber
- Sumak
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı sıcak su
- Lavaş
Yapılış
- Dana etini minik minik doğrayıp, haşlayalım.
- Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Resimdeki gibi ufak ufak domateslerimizi doğrayalım.
- Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım.
- Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.
- Sacımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz.
- 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim.
- Çevirdikten sonra saca lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım.
- Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.
- Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz.
- Dürümlerimizi sıkıca saralım.
- Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım.
- Yanında limon ve isteğe göre ayranla servis ediyoruz.
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