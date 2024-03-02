Kahvaltıların pratik lezzeti: Pişi tarifi

Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:14

Güncelleme: 02.03.2024 - 12:14

Pişi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve genellikle kahvaltı sofralarının baş tacı olarak yer alır. İncecik hamurunun içindeki yumuşacık dokusu ve dışındaki çıtır kabuğuyla her daim ilgi çeker. Ev yapımı pişi tarifi, pratik bir şekilde hazırlanabilmesiyle dikkat çekerken, taze pişi kokusuyla evinizi sarması da ayrı bir keyif sağlar. İster tek başınıza keyifle yiyin, ister sevdiklerinizle paylaşın, pişinin muhteşem lezzeti ve kolay yapımı herkesi mest eder. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin beğenisini kazanacak pratik pişi tarifinin detayları…

PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

4,5 su bardağı un

2 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

2 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

1,5 su bardağı ılık su

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılış