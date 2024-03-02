Kahvaltıların pratik lezzeti: Pişi tarifi
Bu içerik, yumuşacık içi ve çıtır dışıyla her lokmasında lezzet sunan ev yapımı pişi tarifini adım adım açıklıyor. Kahvaltıseverler için mutfakta keyifli bir deneyim vaat ediyor!
Pişi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve genellikle kahvaltı sofralarının baş tacı olarak yer alır. İncecik hamurunun içindeki yumuşacık dokusu ve dışındaki çıtır kabuğuyla her daim ilgi çeker. Ev yapımı pişi tarifi, pratik bir şekilde hazırlanabilmesiyle dikkat çekerken, taze pişi kokusuyla evinizi sarması da ayrı bir keyif sağlar. İster tek başınıza keyifle yiyin, ister sevdiklerinizle paylaşın, pişinin muhteşem lezzeti ve kolay yapımı herkesi mest eder. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin beğenisini kazanacak pratik pişi tarifinin detayları…
PİŞİ TARİFİ
Malzemeler
- 4,5 su bardağı un
- 2 silme tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
- 2 tatlı kaşığı şeker
- 1 su bardağı ılık süt
- 1,5 su bardağı ılık su
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Yapılış
- Yoğurma kabımıza unu alalım, üzerine tuzu ekleyerek karıştıralım.
- Unumuzun ortasını havuz şeklinde açalım ve instant mayayı, şekeri, ılık sütü ve suyu ekleyerek orta kısımdan yoğurmaya başlayalım. Yavaş yavaş kenarlardaki unları da hamurumuza ilave edelim.
- Hamurunuzu toparlarken zorlanırsanız ellerinizi ıslatarak toparlayabilirsiniz. Eğer hamur cıvık diye un ilavesi yaparsanız katı bir hamur elde ederseniz. Hamurunuz katı olursa da pişiniz yumuşak olmayacaktır.
- Hamurumuzu yoğurduktan sonra, mayası geldiğinde taşmasını önlemek için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek 60 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.
- Mayası gelen hamurumuzu un serptiğimiz tezgahın üzerine alalım ve biraz daha yoğurarak havasını alalım.
- Daha sonra hamurumuzu keserek bezeler oluşturalım. Ben daha küçük ve pofuduk pişiler elde etmek için bezelerimizi ufak tutalım. Ben bu ölçülerle toplamda 28 adet beze elde ettim.
- Kestiğimmiz hamurlardan küçük küçük bezeler bezeler oluşturalım ve pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim.
- Daha sonra elimizle üzerlerine bastıralım ve yayvanlaştıralım.
- Sonrasında ucunu una batırdığımız oklava ile bezelerimizin ortalarına delik açalım. Bu delikler sayesinde hamurlarımızın içerisi daha güzel pişecektir.
- Şekil verdiğimiz pişilerimizi kızdırdığımız yağa alalım ve çevirerek arkalı önlü kızarana kadar pişirelim. Burada ocağınızın çok harlı olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu arada belirtmek istiyorum, benim tavam büyük olduğu için kenar kısımları daha az pişiriyordu, ben bu yüzden sık sık çevirerek pişmeyen taraflarınında pişmesini sağladım. Ama ocağınıza göre daha küçük bir tava kullanırsanız her tarafı eşit bir şekilde pişecektir.
- Tüm hamurlarımız bitene kadar pişirdikten sonra pişilerimizi dilediğimiz gibi servis edelim.
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