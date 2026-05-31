Sağlıklı ve pratik salata arayanlara: Gado-Gado

Mutfak literatüründe kelime anlamı "karışım" veya "potpuri" olan Gado-Gado, Endonezya'nın UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilen ulusal yemeklerinden biridir. Bu tarifi sıradan salatalardan ayıran en temel fark; sebzelerin çiğ değil, hafifçe haşlanarak (blanching tekniğiyle) çıtırlıklarının korunması ve başroldeki sosun zengin katmanlarıdır. Demirhindi, esmer şeker, misket limonu ve sarımsakla zenginleştirilen yer fıstığı sosu, salatayı hafif bir başlangıç olmaktan çıkarıp gövdeli bir ana yemeğe dönüştürür.

GADO-GADO TARİFİ

Malzemeler

Salata Tabanı İçin:

200 gram taze taze fasulye (ortadan ikiye kesilmiş)

150 gram ıspanak veya lahana (iri doğranmış)

1 su bardağı soya filizi

1 adet orta boy patates (haşlanmış ve küp doğranmış)

1 adet salatalık (çiğden, yarım ay şeklinde doğranmış)

200 gram tofu veya tempeh (küp doğranmış ve kızartılmış)

2 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)

Yoğun Yer Fıstığı Sosu İçin:

1.5 su bardağı kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı (veya şekersiz parçacıklı fıstık ezmesi)

2 diş sarımsak

2 adet kırmızı acı biber

1 yemek kaşığı demirhindi (tamarind) ezmesi (yarım çay bardağı sıcak suda eritilmiş)

2 yemek kaşığı palmiye şekeri (veya esmer şeker)

1 yemek kaşığı misket limonu (lime) suyu

1 su bardağı sıcak su (kıvamı açmak için)

Tuz

Yapılışı