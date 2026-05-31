Sağlıklı ve pratik salata arayanlara: Gado-Gado

Mutfak literatüründe kelime anlamı "karışım" veya "potpuri" olan Gado-Gado, Endonezya'nın UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilen ulusal yemeklerinden biridir. Bu tarifi sıradan salatalardan ayıran en temel fark; sebzelerin çiğ değil, hafifçe haşlanarak (blanching tekniğiyle) çıtırlıklarının korunması ve başroldeki sosun zengin katmanlarıdır. Demirhindi, esmer şeker, misket limonu ve sarımsakla zenginleştirilen yer fıstığı sosu, salatayı hafif bir başlangıç olmaktan çıkarıp gövdeli bir ana yemeğe dönüştürür.
GADO-GADO TARİFİ
Malzemeler
Salata Tabanı İçin:
- 200 gram taze taze fasulye (ortadan ikiye kesilmiş)
- 150 gram ıspanak veya lahana (iri doğranmış)
- 1 su bardağı soya filizi
- 1 adet orta boy patates (haşlanmış ve küp doğranmış)
- 1 adet salatalık (çiğden, yarım ay şeklinde doğranmış)
- 200 gram tofu veya tempeh (küp doğranmış ve kızartılmış)
- 2 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)
Yoğun Yer Fıstığı Sosu İçin:
- 1.5 su bardağı kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı (veya şekersiz parçacıklı fıstık ezmesi)
- 2 diş sarımsak
- 2 adet kırmızı acı biber
- 1 yemek kaşığı demirhindi (tamarind) ezmesi (yarım çay bardağı sıcak suda eritilmiş)
- 2 yemek kaşığı palmiye şekeri (veya esmer şeker)
- 1 yemek kaşığı misket limonu (lime) suyu
- 1 su bardağı sıcak su (kıvamı açmak için)
- Tuz
Yapılışı
- Geniş bir tencerede su kaynatın. Fasulyeleri ve lahanaları kaynayan suda 2-3 dakika, soya filizini ve ıspanağı ise sadece 1 dakika haşlayın. Sebzeleri ocaktan alır almaz renklerini ve çıtırlıklarını korumaları için buzlu soğuk suya alın (şoklama), ardından süzüp kenarda kurutun.
- Küp doğranmış tofu ve tempeh parçalarını az yağda, dış yüzeyleri altın sarısı bir çıtırlık alana kadar kızartın. Patatesleri ve yumurtaları haşlayıp dilimleyin.
- Kavrulmuş yer fıstıklarını mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin. Ayrı bir tavada çok az yağ ile ezilmiş sarımsak ve ince kıyılmış acı biberi 1 dakika soteleyin.
- Robotton geçirdiğiniz fıstıkları, sotelediğiniz sarımsaklı biber karışımını, esmer şekeri, suda eritilmiş demirhindi özünü, misket limonu suyunu ve tuzu küçük bir sos tenceresine alın. Kısık ateşte üzerine sıcak suyu azar azar ekleyerek, sos parlak ve koyu bir boza kıvamı alana kadar 4-5 dakika karıştırarak pişirin.
- Geniş bir servis tabağının tabanına kuruttuğunuz yeşil sebzeleri, soya filizlerini, patatesleri ve salatalıkları yerleştirin. Üzerlerine kızarmış tofu, tempeh ve haşlanmış yumurta dilimlerini dizin.
- Hazırladığınız ılık yer fıstığı sosunu salatanın üzerine cömertçe gezdirin. İstediğiniz şekilde sosla sebzeleri harmanlayarak servis yapın.