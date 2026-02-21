Sahur sofralarına özel uzun süre tok tutan lezzet: Yumurta mücveri tarifi

Sahurda tüketilen besinlerin gün boyu tok tutması büyük önem taşır. Protein açısından zengin olan yumurta, uzun süreli tokluk sağlamasıyla bilinir. Yumurta mücveri ise klasik haşlanmış yumurtaya lezzetli ve farklı bir alternatif sunar. İşte, sahur sofralarına özel uzun süre tok tutan nefis yumurta mücveri tarifi...

YUMURTA MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

10 adet haşlanmış yumurta

1 çay bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 demet kıyılmış maydanoz

1/2 demet kıyılmış dereotu

2 adet çiğ yumurta

100 gram tuzsuz beyaz peynir

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

YUMURTA MÜCVERİ YAPILIŞI

Haşlanmış yumurtaları geniş bir karıştırma kabına rendeleyin.

Rendelenmiş yumurtaların üzerine süt, galeta unu, tuz, kimyon, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyin.

İnce kıyılmış dereotu ve maydanozu ilave edin.

Ardından çiğ yumurtaları ve ezilmiş beyaz peyniri ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın.

Koyu kıvamlı bir harç elde edin.

Harçtan büyük bir servis kaşığı yardımıyla parçalar alın.

Elinizle yassı ve yuvarlak köfte formu verin.

Geniş bir tavada ayçiçek yağını kızdırın.

Hazırladığınız mücverleri arkalı önlü altın rengi olana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!