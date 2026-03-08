Sahur sofralarının yeni favorisi: Patlıcanlı börek tarifi

Patlıcanlı börek, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla mutfaklarda sıkça tercih edilen börek tariflerinden biridir. Özellikle sahur sofralarında tok tutan ve besleyici bir seçenek arayanlar için oldukça ideal bir tariftir. İşte, nefis patlıcanlı börek tarifi...

PATLICANLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yufka

2 adet orta boy patlıcan

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için)

PATLICANLI BÖREK YAPILIŞI

Patlıcanları küçük küpler halinde doğrayın.

Acısını almak için tuzlu suda yaklaşık 10 dakika bekletin ve ardından süzün.

Tavada zeytinyağını ısıtın.

İnce doğranmış soğanı ekleyip kavurun.

Patlıcanları ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın.

İç harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir kapta sıvı yağ ve sütü karıştırın.

Yufkanın birini tezgâha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün.

İkinci yufkayı üzerine yerleştirin.

Patlıcanlı harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve dilimleyin.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!