Sahura pratik ve doyurucu lezzet: Tavuklu mantarlı güveç tarifi

Tavuklu mantarlı güveç, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla mutfakların sevilen yemeklerinden biridir. Yumuşacık tavuk eti ve aromatik mantarların güveçte yavaş pişmesiyle ortaya çıkan bu lezzet, özellikle sahur sofralarında tok tutan ve besleyici bir seçenek olarak tercih edilir. Fırında veya ocakta kolayca hazırlanabilen bu tarif, kısa sürede hazırlanması ve zengin lezzetiyle sofralarınıza sıcak bir dokunuş katar. İşte, nefis tavuklu mantarlı güveç tarifi...

TAVUKLU MANTARLI GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

250 gram mantar

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet domates (veya 1 çay bardağı domates sosu)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

İsteğe bağlı rendelenmiş kaşar peyniri

TAVUKLU MANTARLI GÜVEÇ YAPILIŞI

Zeytinyağını tavada ısıtın.

Kuşbaşı doğranmış tavukları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğan ve sarımsağı tavaya ekleyip birkaç dakika kavurun.

Ardından doğranmış biberleri ve mantarları ilave edin.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Doğranmış domatesleri veya domates sosunu ekleyin.

Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi ilave ederek karıştırın.

Hazırlanan karışımı güveç kaplarına paylaştırın.

İsteğe göre üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Yanında pilav veya taze ekmekle servis edildiğinde oldukça doyurucu olur.

Afiyet olsun!