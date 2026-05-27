Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakatat severlere özel: Enfes uykuluk tarifi

Sakatat severlere özel: Enfes uykuluk tarifi

27.05.2026 20:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sakatat severlere özel: Enfes uykuluk tarifi

Özellikle et severlerin favorisi olan uykuluk, doğru temizlenip uygun teknikle pişirildiğinde dışı çıtır içi yumuşacık bir lezzete dönüşüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sakatat mutfağının en özel parçalarından biri olan uykuluk, özellikle mangal ve tava yemeklerinde tercih ediliyor. Yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla dikkat çeken bu lezzet, doğru hazırlama ve pişirme yöntemleriyle oldukça nefis bir sonuç veriyor.

MALZEMELER

  • 500 gram uykuluk
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • Limon (servis için)

HAZIRLIK AŞAMASI

Uykuluklar bol suyla nazikçe yıkanır. Üzerindeki zar varsa temizlenir. Daha temiz bir aroma için kısa süre tuzlu suda bekletilebilir ve süzülür.

YAPILIŞI

Tava iyice ısıtılır ve yağ eklenir. Uykuluklar orta ateşte tavaya alınır. İlk etapta suyunu salıp çekmesi beklenir. Ardından yüksek ateşe alınarak dış yüzeyi hafif kızartılır.

Tuz ve baharatlar pişmeye yakın eklenir. Çok kurutmadan, içi yumuşak kalacak şekilde kısa süreli pişirme tercih edilmelidir. Aşırı pişirme uykuluğun sertleşmesine neden olabilir.

İlgili Konular: #sakatat #uykuluk