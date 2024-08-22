Akşam yemeğine Akdeniz mutfağından gelen enfes lezzet: Deniz mahsullü makarna tarifi
Deniz mahsullü makarna, denizden gelen taze lezzetleri, İtalyan mutfağının vazgeçilmez bir unsuru olan makarna ile buluşturan enfes bir yemektir. Bu tarif, deniz ürünlerinin zengin aromalarını basit ama lezzetli bir makarna yemeğine dönüştürerek, hem gözlere hem de damaklara hitap eder. Midye, karides, kalamar gibi deniz mahsullerinin sarımsak, zeytinyağı ve beyaz şarapla harmanlanarak hazırlanması, yemeğe hafif ve ferah bir tat katar.
Deniz mahsullü makarna, hem şık bir akşam yemeği hem de özel davetler için ideal bir seçenek sunar. Makarnanın deniz mahsulleriyle buluşması, bu tarifi hafif ve doyurucu bir yemek haline getirir. Ayrıca, malzemelerin tazeliği yemeğin lezzetini artırır ve sofrada deniz esintisi yaratır. Deniz mahsullü makarna, farklı damak zevklerine hitap eden ve herkesin keyifle tüketebileceği bir lezzettir. Peki, akşam yemeğine Akdeniz mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, deniz mahsullü makarna tarifi...
DENİZ MAHSULLÜ MAKARNA TARİFİ
Malzemeler:
300 gram spagetti ya da fettucine makarna
250 gram karides
200 gram kalamar halkası
200 gram midye
3 diş sarımsak (ince doğranmış)
1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
Yarım çay kaşığı pul biber
Tuz ve karabiber (damak tadına göre)
Taze maydanoz (üzeri için)
DENİZ MAHSULLÜ MAKARNA YAPILIŞI
Makarna için geniş bir tencerede su kaynatın.
Su kaynadıktan sonra bir tutam tuz ekleyin ve makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın.
Haşlanan makarnayı süzüp bir kenara alın.
Bu sırada geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.
Sarımsakları ekleyin ve aroması çıkana kadar soteleyin.
Karides, kalamar ve midyeleri ekleyin.
Deniz mahsulleri renk değiştirene ve pişene kadar sotelemeye devam edin.
Bu işlem yaklaşık 5-7 dakika sürecektir.
İsteğe bağlı olarak beyaz şarabı ekleyin ve alkolü buharlaşana kadar pişirin.
Şarap eklenmezse, makarnanın üzerine limon suyu sıkın.
Pul biber, tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın.
Karışıma haşlanmış makarnayı ekleyip tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.
Üzerine taze maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.
Afiyet olsun!
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