Avustralya'nın lezzetli ekmeği: Damper ekmeği tarifi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:57

Güncelleme: 22.08.2024 - 09:57

Avustralya mutfağı, dünyanın dört bir yanından gelen etkilerle zenginleşmiş olsa da, köklerinde yerel ve basit tatlar bulmak mümkün. Damper ekmeği, bu lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu geleneksel ekmek, Avustralya'nın çorak arazilerinde yaşayan çobanlar tarafından uzun yıllar boyunca tercih edilmiştir. İşte, Damper ekmeği tarifi...

DAMPER EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı su

1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

Yapılışı: