Avustralya'nın lezzetli ekmeği: Damper ekmeği tarifi
Avustralya'nın geniş çorak topraklarından gelen Damper ekmeği, basit malzemelerle hazırlanan ve kamp ateşinde pişirilen bu geleneksel lezzet, modern sofralara farklı bir tat getiriyor. İşte, Damper ekmeği tarifi...
Avustralya mutfağı, dünyanın dört bir yanından gelen etkilerle zenginleşmiş olsa da, köklerinde yerel ve basit tatlar bulmak mümkün. Damper ekmeği, bu lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu geleneksel ekmek, Avustralya'nın çorak arazilerinde yaşayan çobanlar tarafından uzun yıllar boyunca tercih edilmiştir. İşte, Damper ekmeği tarifi...
DAMPER EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 2 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı süt (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Büyük bir karıştırma kabında un, tuz, şeker ve kabartma tozunu birleştirin. Su ve sütü ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur biraz yapışkan olabilir, bu normaldir.
- Hamuru top şeklinde yuvarlayın ve hafifçe unlanmış bir yüzeye yerleştirin. Üzerine bir bıçak yardımıyla çapraz şekilde birkaç çizik atın.
- Geleneksel olarak Damper, kamp ateşinde bir tencere içinde pişirilir. Ancak evde yapmak isterseniz, önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirebilirsiniz. Ekmek altın rengini aldığında ve içi piştiğinde hazırdır.
- Damper ekmeğini dilimleyerek sıcak servis edin. Tereyağı, reçel veya bal ile mükemmel uyum sağlar.
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