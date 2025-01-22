Gaziantep'in dillere destan lezzeti: Beyran çorbası tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:32

Güncelleme: 22.01.2025 - 00:32

Beyran çorbası, Gaziantep kültüründe sabah kahvaltısında bile tüketilebilen, enerji verici ve iştah açıcı bir yemek olarak bilinir. Et suyunun lezzetini pirinç, sarımsak ve baharatlarla birleştiren bu çorba, geleneksel tatlara meraklı olanların favorisi haline gelmiştir. Özellikle kuzu etiyle pişirildiğinde benzersiz bir aroma yakalanır ve yoğun kıvamıyla doyurucu bir öğün alternatifi sunar.

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

300-400 gram kuzu eti (but veya kol tercihen)

1 su bardağı et suyu (veya sıcak su)

1 kahve fincanı pirinç

2-3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı kırmızı biber (pul biber veya toz biber)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe göre sıvı yağ da eklenebilir)

Tuz (damak tadına göre)

İsteğe bağlı: Limon suyu, sumak veya isot

Yapılışı