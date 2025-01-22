Gaziantep'in dillere destan lezzeti: Beyran çorbası tarifi
Kendine has acılığı ve güçlü aromasıyla damakları şenlendiren Beyran çorbası, Gaziantep mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Özellikle soğuk havalarda iç ısıtan bu çorba, hem pratik hazırlanışı hem de besleyici özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Beyran çorbası, Gaziantep kültüründe sabah kahvaltısında bile tüketilebilen, enerji verici ve iştah açıcı bir yemek olarak bilinir. Et suyunun lezzetini pirinç, sarımsak ve baharatlarla birleştiren bu çorba, geleneksel tatlara meraklı olanların favorisi haline gelmiştir. Özellikle kuzu etiyle pişirildiğinde benzersiz bir aroma yakalanır ve yoğun kıvamıyla doyurucu bir öğün alternatifi sunar.
BEYRAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 300-400 gram kuzu eti (but veya kol tercihen)
- 1 su bardağı et suyu (veya sıcak su)
- 1 kahve fincanı pirinç
- 2-3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber (pul biber veya toz biber)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe göre sıvı yağ da eklenebilir)
- Tuz (damak tadına göre)
- İsteğe bağlı: Limon suyu, sumak veya isot
Yapılışı
- Kuzu etini orta boy bir tencerede bol suyla yumuşayana kadar haşlayın. Eti sudan çıkarıp küçük parçalara ayırın, haşlama suyunu ise süzerek kenarda bekletin.
- Ayrı bir kapta pirinci yıkayıp süzün. Dilerseniz ılık suda kısa süre bekleterek nişastasını alabilirsiniz.
- Derin bir tencereye tereyağını alıp eritin. Ardından et parçalarını, pirinci ve ezilmiş sarımsakları ekleyerek kısa süre kavurun.
- Üzerine kırmızı biber, karabiber ve tuzu ekleyin. Çorbanın acılık seviyesini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- Ayırdığınız et suyunu (yeterli değilse sıcak su ekleyebilirsiniz) tencereye ekleyin. Çorbayı orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra limon suyu veya sumakla tatlandırabilirsiniz. Sıcak sıcak servis edin ve dileyen ekstra acı biber ekleyebilir.
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