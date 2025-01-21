Kış aylarının sağlık bombası: Ezogelin çorbası tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 23:02

Güncelleme: 21.01.2025 - 23:02

Türk mutfağının sevilen çorbalarından ezogelin, özellikle kış günlerinde iç ısıtıcı bir seçenek olarak öne çıkar. Mercimek, bulgur ve pirinç gibi tahıllarla zenginleştirilen bu çorba, günün her öğününde keyifle tüketilebilir.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

6-7 su bardağı su veya et suyu

Yapılışı