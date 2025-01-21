Kış aylarının sağlık bombası: Ezogelin çorbası tarifi
Hem besleyici hem de kolayca hazırlanabilen klasik bir çorba lezzeti olan ezogelin çorbası, özellikle kış aylarında fazla tüketilen bir lezzet olarak biliniyor.
Türk mutfağının sevilen çorbalarından ezogelin, özellikle kış günlerinde iç ısıtıcı bir seçenek olarak öne çıkar. Mercimek, bulgur ve pirinç gibi tahıllarla zenginleştirilen bu çorba, günün her öğününde keyifle tüketilebilir.
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- 1 adet kuru soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı nane
- Tuz ve karabiber (damak tadına göre)
- 6-7 su bardağı su veya et suyu
Yapılışı
- Mercimek, pirinç ve bulguru yıkayıp süzün.
- Tereyağını bir tencereye alın, soğanları ekleyip kavurun. Sarımsağı da ekleyerek birkaç dakika daha soteleyin.
- Salçayı ekleyerek karıştırın, ardından pul biber ve naneyi ilave edin.
- Mercimek, pirinç ve bulguru tencereye alın. Suyu veya et suyunu ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra altını kısın ve tahıllar yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse su ekleyebilirsiniz.
- Çorbanın kıvamı yoğun gelirse biraz daha sıcak su eklenebilir. Servis sırasında limon dilimleriyle sunarak lezzetini artırabilirsiniz.
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