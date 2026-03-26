Saray kahvaltılarının klasiği: Çılbır tarifi

Mutfak literatüründe "poşe tekniğinin en zarif hali" olarak tanımlanan Çılbır, 15. yüzyıl Osmanlı saray mutfağından günümüze evrilen bir lezzet dehasıdır. Bu tabağı sıradan yumurta tariflerinden ayıran temel fark, yumurtanın yağda kızarmak yerine sirkeli suda "bulut gibi" pişirilmesi ve üzerine dökülen biberli yağın yarattığı o meşhur kırmızı-beyaz kontrastıdır.

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler

2 adet taze büyük boy yumurta

1 kase süzme yoğurt (oda sıcaklığında)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 litre su

Tuz

Bir tutam taze dereotu (servis için)

Kızarmış ekşi mayalı ekmek dilimleri

Yapılışı