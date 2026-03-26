Saray kahvaltılarının klasiği: Çılbır tarifi

Mutfak literatüründe "poşe tekniğinin en zarif hali" olarak tanımlanan Çılbır, 15. yüzyıl Osmanlı saray mutfağından günümüze evrilen bir lezzet dehasıdır. Bu tabağı sıradan yumurta tariflerinden ayıran temel fark, yumurtanın yağda kızarmak yerine sirkeli suda "bulut gibi" pişirilmesi ve üzerine dökülen biberli yağın yarattığı o meşhur kırmızı-beyaz kontrastıdır.
ÇILBIR TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet taze büyük boy yumurta
- 1 kase süzme yoğurt (oda sıcaklığında)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 litre su
- Tuz
- Bir tutam taze dereotu (servis için)
- Kızarmış ekşi mayalı ekmek dilimleri
Yapılışı
- Yoğurt Tabanı: Süzme yoğurdu ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuzla pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Yoğurdun yumurtayı aniden soğutmaması için oda sıcaklığında olduğundan emin olun ve servis tabağının tabanına yayın.
- Poşe Tekniği: Geniş bir tencerede suyu kaynama noktasına getirin, ardından altını kısın (su sadece hafifçe tıngırdamalı). İçine sirkeyi ve tuzu ekleyin.
- Yumurtaları önce küçük bir kaseye kırın. Suda hafif bir girdap oluşturun ve yumurtayı nazikçe suyun merkezine bırakın. Akları sarısının etrafını tamamen sarana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin.
- Pişen yumurtaları kevgir yardımıyla kağıt havlu üzerine alarak fazla suyunu süzdürün ve hemen yoğurt yatağının üzerine yerleştirin.
- Aromatik Yağ: Küçük bir tavada tereyağını eritin. Yağ köpürmeye başladığında pul biberi ve toz kırmızı biberi ekleyin; biberler kokusunu ve rengini yağa bırakınca (yaklaşık 30 saniye) ocaktan alın.
- Hazırladığınız kızgın yağı yumurtaların üzerinde gezdirin.
- Taze dereotu ve yanında kızarmış çıtır ekmek dilimleriyle bekletmeden servis yapın.