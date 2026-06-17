Saray mutfağından günümüze: Ayva kebabı

Mutfak literatüründe Osmanlı saray mutfağının meyveli et yemekleri geleneğini günümüze taşıyan en önemli tariflerden biri ayva kebabıdır. Bu tarifi diğer kebaplardan ayıran en temel özellik; ayvanın içerdiği doğal asitlerin ve şekerin, pişme esnasında salınarak etin liflerini yumuşatması ve sosu doğal bir şekilde karamelize etmesidir.

AYVA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Kebap Kombinasyonu:

3 adet orta boy ekşi/mayhoş ayva

500 gram kuzu boşluk veya kaburga kıyması (orta yağlı)

1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış veya rendelenip suyu sıkılmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Aromatik Sos Tabanı İçin:

2 yemek kaşığı nar ekşisi (hakiki ve katkısız olmalıdır)

1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı pekmez (üzüm veya dut)

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı