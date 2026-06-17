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Saray mutfağından günümüze: Ayva kebabı

Saray mutfağından günümüze: Ayva kebabı

17.06.2026 22:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saray mutfağından günümüze: Ayva kebabı

Sonbahar ve kış aylarının imza lezzetlerinden biri olan ayva kebabı; kuzu etlerinin ekşi-tatlı ayva dilimleriyle buluştuğu, meyvenin mayhoş aromasıyla etin yağ dokusunun dengelendiği, Gaziantep mutfağına özgü geleneksel bir fırın yemeğidir.

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Mutfak literatüründe Osmanlı saray mutfağının meyveli et yemekleri geleneğini günümüze taşıyan en önemli tariflerden biri ayva kebabıdır. Bu tarifi diğer kebaplardan ayıran en temel özellik; ayvanın içerdiği doğal asitlerin ve şekerin, pişme esnasında salınarak etin liflerini yumuşatması ve sosu doğal bir şekilde karamelize etmesidir. 

AYVA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Kebap Kombinasyonu:

  • 3 adet orta boy ekşi/mayhoş ayva
  • 500 gram kuzu boşluk veya kaburga kıyması (orta yağlı)
  • 1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış veya rendelenip suyu sıkılmış)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Aromatik Sos Tabanı İçin:

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi (hakiki ve katkısız olmalıdır)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
  • 1 yemek kaşığı pekmez (üzüm veya dut)
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine çok ince kıyılmış soğanı, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Malzemeler tamamen bütünleşene ve et lifleri birbirine tutunana kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca iyice yoğurun. Harcı dinlenmesi için buzdolabında 15-20 dakika bekletin.
  2. Ayvaları iyice yıkayıp tüylerinden arındırın. Kabuklarını kesinlikle soymadan, ortadan ikiye bölün ve çekirdek yataklarını temizleyin. Her bir yarımı elma dilimi şeklinde 4 veya 5 eşit parçaya bölün (çok ince olmamalıdır). Ayvaların kararmasını önlemek için limonlu su dolu bir kapta bekletin.
  3. Dinlenen kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlak, yassı köfteler hazırlayın. Limonlu sudan çıkarıp kuruladığınız ayva dilimlerinin arasına bu köfteleri yerleştirerek; bir ayva, bir köfte olacak şekilde yuvarlak bir fırın tepsisine veya borcama sıkıca dizin.
  4. Bir kasede sıcak suyu, nar ekşisini, pekmezi ve eritilmiş tereyağını pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hazırladığınız bu aromatik sosu, tepsideki kebapların üzerine eşit şekilde gezdirerek dökün.
  5. Fırın tepsisinin üzerini önce ıslatılmış pişirme kağıdıyla, ardından alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, ayvalar yumuşayana kadar yaklaşık 40-45 dakika bu şekilde pişmeye bırakın.
  6. Sürenin sonunda üzerindeki folyoyu ve pişirme kağıdını kaldırın. Fırının sıcaklığını 180°C'ye düşürün. Tepsinin tabanında biriken lezzetli sostan kaşıkla alıp etlerin ve ayvaların üzerine gezdirin. Kebapların üzeri kızarana ve sosu ağdalı bir kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha üstü açık şekilde fırınlayın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi