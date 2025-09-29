Saray mutfağından sofralarınıza taşınan enfes lezzet: Hünkar beğendi tarifi

Türk mutfağının en özel ve köklü yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, adını Osmanlı döneminden alır. Rivayete göre Sultan Abdülaziz’in çok beğendiği bu yemek, yıllardır sofralarda baş tacı olmayı sürdürüyor. Peki, saray mutfağından sofralarınıza taşınan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Hünkar beğendi tarifi...

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Patlıcan beğendisi için:

4 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Et için:

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin.

Kabuklarını soyup doğrayın veya ezin.

Tereyağını tavada eritip unu ekleyin ve hafif kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Tuz ve karabiber ekleyin.

Közlenmiş patlıcanları beşamel sosa ekleyin ve kaşar peyniri ile karıştırarak kremsi bir kıvam elde edin.

Sıvı yağı tavada ısıtın.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Salçayı ekleyip karıştırın ve baharatlarla tatlandırın.

Patlıcan beğendisini servis tabağına alın, üzerine sote edilmiş etleri yerleştirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!