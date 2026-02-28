Saray mutfağının en ihtişamlısı: Mutancana tarifi

Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Mutancana, meyve ve etin birlikte pişirildiği "tatlı-tuzlu" mutfak disiplininin en karakteristik örneğidir. Mürdüm eriği, kayısı ve incirin sağladığı doğal aroma, kuzu etinin dokusuyla birleşerek saray mutfağının sofistike yapısını yansıtır.
MUTANCANA TARİFİ
Malzemeler
- 800 gram kuzu kuşbaşı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 10 adet arpacık soğan
- 3 diş sarımsak
- 50 gram çiğ badem (haşlanmış ve kabukları soyulmuş)
- 5 adet kuru incir (ikiye bölünmüş)
- 5 adet kuru kayısı (ikiye bölünmüş)
- 1 yemek kaşığı mürdüm eriği kurusu
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çubuk tarçın
- 2 su bardağı sıcak su
- Tuz
Yapılışı
- Tereyağını tencerede eritip kuzu etlerini suları salıp çekene kadar mühürleyin.
- Arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyerek hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.
- Sıcak suyu ve tarçın çubuğunu ekleyip etler yumuşamaya başlayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Sırasıyla mürdüm eriği, kayısı, incir ve balı tencereye ilave edin.
- Ayrı bir tavada hafifçe kavurduğunuz bademleri yemeğe ekleyin.
- Tüm malzemeler özleşip sosu kıvam alana kadar 15 dakika daha kısık ateşte pişirin.