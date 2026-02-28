Saray mutfağının en ihtişamlısı: Mutancana tarifi

Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Mutancana, meyve ve etin birlikte pişirildiği "tatlı-tuzlu" mutfak disiplininin en karakteristik örneğidir. Mürdüm eriği, kayısı ve incirin sağladığı doğal aroma, kuzu etinin dokusuyla birleşerek saray mutfağının sofistike yapısını yansıtır.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

800 gram kuzu kuşbaşı

2 yemek kaşığı tereyağı

10 adet arpacık soğan

3 diş sarımsak

50 gram çiğ badem (haşlanmış ve kabukları soyulmuş)

5 adet kuru incir (ikiye bölünmüş)

5 adet kuru kayısı (ikiye bölünmüş)

1 yemek kaşığı mürdüm eriği kurusu

1 yemek kaşığı bal

1 çubuk tarçın

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Yapılışı