Saray mutfağının en ihtişamlısı: Mutancana tarifi

28.02.2026 14:02:00
Osmanlı Sultanlarının sofralarından eksik olmayan Mutancana, kuzu etinin kuru meyveler ve kuruyemişlerle olan eşsiz uyumunu sergileyen bir gastronomi başyapıtıdır.

Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Mutancana, meyve ve etin birlikte pişirildiği "tatlı-tuzlu" mutfak disiplininin en karakteristik örneğidir. Mürdüm eriği, kayısı ve incirin sağladığı doğal aroma, kuzu etinin dokusuyla birleşerek saray mutfağının sofistike yapısını yansıtır.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

  • 800 gram kuzu kuşbaşı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 10 adet arpacık soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 50 gram çiğ badem (haşlanmış ve kabukları soyulmuş)
  • 5 adet kuru incir (ikiye bölünmüş)
  • 5 adet kuru kayısı (ikiye bölünmüş)
  • 1 yemek kaşığı mürdüm eriği kurusu
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çubuk tarçın
  • 2 su bardağı sıcak su
  • Tuz

Yapılışı

  1. Tereyağını tencerede eritip kuzu etlerini suları salıp çekene kadar mühürleyin.
  2. Arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyerek hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.
  3. Sıcak suyu ve tarçın çubuğunu ekleyip etler yumuşamaya başlayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
  4. Sırasıyla mürdüm eriği, kayısı, incir ve balı tencereye ilave edin.
  5. Ayrı bir tavada hafifçe kavurduğunuz bademleri yemeğe ekleyin.
  6. Tüm malzemeler özleşip sosu kıvam alana kadar 15 dakika daha kısık ateşte pişirin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Osmanlı