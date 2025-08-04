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Saraydan gelen ferah bir tatlı: Helatiye tarifi

Saraydan gelen ferah bir tatlı: Helatiye tarifi

4.08.2025 20:41:00
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Haber Merkezi
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Saraydan gelen ferah bir tatlı: Helatiye tarifi

Osmanlı saray mutfağında yaz aylarında iftariyelik ya da ziyafet tatlısı olarak sunulan “Helatiye”, süt, nişasta, kuru meyve ve gülsuyu ile yapılan soğuk bir sütlü tatlıdır. Osmanlı’daki Arap etkisini yansıtan bu tarif, hem hafif hem zarif bir tatlı deneyimi sunar. Modern sofralarda da kolayca yapılabilen helatiye, geçmişin ferah izlerini bugüne taşır.

Osmanlı mutfağında tatlı sadece şekerle değil, kokuyla ve renklerle de şekillendirilirdi. İşte “Helatiye”, o dönemden kalan en narin ve zarif tatlılardan biri. Badem, kuru meyve ve gülsuyu ile yapılan bu sütlü tatlı, sıcak yaz günlerinde hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Hafifliği ve gösterişli sunumuyla Osmanlı iftarlarının vazgeçilmezlerinden biri olan bu tarif, günümüz sofralarında da yeniden can buluyor.

HELATİYE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 4 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı gülsuyu
  • 1 çay bardağı soyulmuş badem
  • 1 çay bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)
  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • Üzeri için: Toz fıstık veya tarçın

Yapılışı

  1. Süt, nişasta ve şekeri bir tencerede çırpın ve orta ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.
  2. Ilındıktan sonra gülsuyunu ekleyip karıştırın.
  3. Ayrı bir kapta kayısı, üzüm ve bademleri 10 dakika sıcak suda bekletin, ardından süzün.
  4. Tatlının içine bu meyveleri karıştırın veya tatlıyı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerlerine serpiştirin.
  5. Soğuyunca buzdolabına alın ve en az 2 saat dinlendirin. Servisten önce üzerine fıstık ya da tarçın serpebilirsiniz.
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