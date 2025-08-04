Saraydan gelen ferah bir tatlı: Helatiye tarifi

Osmanlı mutfağında tatlı sadece şekerle değil, kokuyla ve renklerle de şekillendirilirdi. İşte “Helatiye”, o dönemden kalan en narin ve zarif tatlılardan biri. Badem, kuru meyve ve gülsuyu ile yapılan bu sütlü tatlı, sıcak yaz günlerinde hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Hafifliği ve gösterişli sunumuyla Osmanlı iftarlarının vazgeçilmezlerinden biri olan bu tarif, günümüz sofralarında da yeniden can buluyor.

HELATİYE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı gülsuyu

1 çay bardağı soyulmuş badem

1 çay bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)

1 çay bardağı kuru üzüm

Üzeri için: Toz fıstık veya tarçın

Yapılışı