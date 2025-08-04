Saraydan gelen ferah bir tatlı: Helatiye tarifi

Osmanlı mutfağında tatlı sadece şekerle değil, kokuyla ve renklerle de şekillendirilirdi. İşte “Helatiye”, o dönemden kalan en narin ve zarif tatlılardan biri. Badem, kuru meyve ve gülsuyu ile yapılan bu sütlü tatlı, sıcak yaz günlerinde hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Hafifliği ve gösterişli sunumuyla Osmanlı iftarlarının vazgeçilmezlerinden biri olan bu tarif, günümüz sofralarında da yeniden can buluyor.
HELATİYE TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 4 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı gülsuyu
- 1 çay bardağı soyulmuş badem
- 1 çay bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)
- 1 çay bardağı kuru üzüm
- Üzeri için: Toz fıstık veya tarçın
Yapılışı
- Süt, nişasta ve şekeri bir tencerede çırpın ve orta ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.
- Ilındıktan sonra gülsuyunu ekleyip karıştırın.
- Ayrı bir kapta kayısı, üzüm ve bademleri 10 dakika sıcak suda bekletin, ardından süzün.
- Tatlının içine bu meyveleri karıştırın veya tatlıyı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerlerine serpiştirin.
- Soğuyunca buzdolabına alın ve en az 2 saat dinlendirin. Servisten önce üzerine fıstık ya da tarçın serpebilirsiniz.