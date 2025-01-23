Şerbetin en tatlı hali: Kemalpaşa tatlısı tarifi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:14

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:14

Geleneksel olarak Bursa'nın MustafaKemalpaşa ilçesinden adını alan bu tatlı, bayram sofralarından özel davetlere kadar her yerde kendine yer bulur. İşte tam kıvamında ve kolayca hazırlayabileceğiniz Kemalpaşa tatlısı tarifi!

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı lor peyniri

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı

Hamuru Hazırlayın:

Derin bir kaba un, irmik, lor peyniri, tereyağı, yumurta ve karbonatı ekleyip iyice yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Tatlıları Pişirin:

Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.

Şerbeti Hazırlayın:

Bir tencereye su ve şekeri ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatarak şerbeti ocaktan alın.

Tatlıları Şerbetle Buluşturun:

Fırından çıkan tatlıları sıcak şerbete ekleyin ve şerbeti iyice çekmeleri için 10-15 dakika bekletin.

Servis Edin:

Şerbeti çeken tatlıları dilediğiniz gibi Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya kaymakla süsleyerek servis edebilirsiniz.