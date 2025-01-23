Anadolu mutfağının nadir lezzeti: Tavşan Kebabı tarifi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:11

Güncelleme: 23.01.2025 - 00:11

Tavşan eti, doğru marine ve pişirme teknikleriyle hazırlanırsa, hem çok yumuşak hem de eşsiz bir aroma sunar. Baharatların dengeli kullanımı ve kısık ateşte pişirme, bu yemeğin başarısında kritik rol oynar.

TAVŞAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavşan (temizlenmiş ve parçalara ayrılmış)

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

3 adet domates (rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sirke (tavşanı marine etmek için)

2 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Marine İçin:

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay bardağı sirke

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

2 defne yaprağı

Yapılışı