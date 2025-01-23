Anadolu mutfağının nadir lezzeti: Tavşan Kebabı tarifi
Doğadan sofralara gelen eşsiz bir lezzet: Tavşan Kebabı. Anadolu mutfağında özel günlerin vazgeçilmezi olan bu yemek, yumuşacık eti ve aromatik baharatlarıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte geleneksel Tavşan Kebabı’nın tarifi!
Tavşan eti, doğru marine ve pişirme teknikleriyle hazırlanırsa, hem çok yumuşak hem de eşsiz bir aroma sunar. Baharatların dengeli kullanımı ve kısık ateşte pişirme, bu yemeğin başarısında kritik rol oynar.
TAVŞAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet tavşan (temizlenmiş ve parçalara ayrılmış)
- 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 3 adet domates (rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı sirke (tavşanı marine etmek için)
- 2 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Marine İçin:
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay bardağı sirke
- 3 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 defne yaprağı
Yapılışı
- Tavşanı parçalar halinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Sirke, limon suyu, sarımsak, tuz ve defne yaprağı ile marine edin. Bu karışımı tavşanın her yerine bulaşacak şekilde karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Marine işlemi, tavşanın aromasını artırırken yumuşaklığını da sağlar.
- Marine edilen tavşanı sudan geçirip kurulayın. Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Tavşan parçalarını tencereye alarak altın rengini alana kadar kavurun. Kavrulan tavşanları bir tabağa alın ve bir kenarda bekletin.
- Aynı tencereye doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Şeffaflaşana kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.
- Tencereye domates salçası, biber salçası ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar karıştırın. Tuz, karabiber, kekik, kimyon ve pul biberi ekleyerek sosun aromasını zenginleştirin.
- Kavurduğunuz tavşan parçalarını tekrar tencereye alın. Üzerine 2 çay bardağı sıcak suyu ekleyin ve karışımı bir kez daha karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Tavşan etinin iyice yumuşadığından emin olun.
- Tavşan Kebabı’nı sıcak olarak servis edin. Yanında pilav veya bulgur pilavıyla harika bir uyum sağlar. Üzerine taze kekik veya maydanoz ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.
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