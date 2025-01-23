İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen pratik kahvaltılık: Sebzeli frittata tarifi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:44

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:44

Sebzeli frittata, hem kolay hazırlanabilir olması hem de içerdiği sağlıklı malzemelerle hafif ve doyurucu bir öğün seçeneği sunar. Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tüketilebilecek bu İtalyan omleti, protein ve vitamin bakımından zengindir. Peki, İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen bu pratik kahvaltılık nasıl yapılır? İşte, enfes sebzeli frittata tarifi...

SEBZELİ FRITTATA TARİFİ

Malzemeler

6 adet yumurta

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya başka bitkisel süt)

1 adet kabak (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 küçük soğan (ince kıyılmış)

1 su bardağı ıspanak (ince doğranmış)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Taze maydanoz veya fesleğen yaprakları

SEBZELİ FRITTATA YAPILIŞI

Soğan, biberler, kabak ve ıspanağı yıkayıp doğrayın.

Frittata’nın daha lezzetli olması için sebzelerin ince doğranmış olmasına özen gösterin.

Bir kasede yumurtaları çırpın.

Üzerine süt, tuz, karabiber ve diğer baharatları ekleyerek karışımı iyice çırpın.

Geniş ve yapışmaz bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Soğanları ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Ardından biberleri ve kabakları ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak ıspanağı ekleyip bir iki dakika daha soteleyin.

Sebzelerin üzerine yumurtalı karışımı dökün.

Karışımın her yere eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirin.

Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte frittata’nın alt kısmının pişmesini sağlayın.

Altı tamamen piştiğinde frittata’yı ters çevirerek diğer tarafını da birkaç dakika pişirin.

Frittata’yı tavadan alın, dilimleyerek sıcak ya da ılık olarak servis edin.

Üzerini taze maydanoz veya fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!