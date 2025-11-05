Şerbetiyle tam kıvamında: Pratik revani tarifi

Revani, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan klasik bir tatlıdır. İncecik irmik dokusu, hafif şerbeti ve nar gibi kızarmış üstüyle misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle, dışarıdan alınmış tatlılara taş çıkaracak bir revani yapabilirsiniz.
REVANİ TARİFİ
Malzemeler:
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Şerbeti için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2,5 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
- Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ardından soğumaya bırakın.
- Keki hazırlayın: Yumurtaları ve şekeri mikserle 3-4 dakika çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
- Kuru malzemeleri ekleyin: İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek homojen bir hamur elde edin.
- Fırında pişirin: Karışımı yağlanmış bir fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Şerbeti dökün: Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti tamamen çekmesi için en az 1 saat dinlendirin.
- Servis edin: Tatlı tamamen şerbeti çekip oda sıcaklığına geldiğinde dilimleyin. Üzerini Hindistan cevizi veya Antep fıstığıyla süsleyin.