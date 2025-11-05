Şerbetiyle tam kıvamında: Pratik revani tarifi

Revani, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan klasik bir tatlıdır. İncecik irmik dokusu, hafif şerbeti ve nar gibi kızarmış üstüyle misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle, dışarıdan alınmış tatlılara taş çıkaracak bir revani yapabilirsiniz.

REVANİ TARİFİ

Malzemeler:

Keki için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı (isteğe bağlı)

Yapılışı: