Şerbetli tatlı severlerin favorisi: Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır?

14.05.2026 12:13:00
Trakya mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan Hayrabolu tatlısı, peynirli yapısı ve irmikli dokusuyla dikkat çekiyor. Tahin ve cevizle servis edilen bu geleneksel lezzet, evde kolayca hazırlanabiliyor.

Peynirli yapısı ve yoğun şerbetiyle dikkat çeken Hayrabolu tatlısı, Trakya mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle irmikli dokusu ve tahinle servis edilmesiyle öne çıkan bu geleneksel tatlı, çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar birçok farklı sunumda tercih ediliyor. Peki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Hayrabolu tatlısı tarifi…

HAYRABOLU TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 250 gram tuzsuz peynir
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı un
  • 2 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

Servis için:

  • Tahin
  • Ceviz içi

HAYRABOLU TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbet için su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha pişirin ve soğumaya bırakın.

Tuzsuz peyniri ezerek yumurta ile karıştırın.

İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan parçalar koparıp yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıları soğuk şerbete aktarın.

Şerbetini çeken tatlıları tahin ve ceviz ile servis edin.

