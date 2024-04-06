Serinletici bir lezzet: Zeytinyağlı Kereviz tarifi!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:26

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:26

Sıcak hava günlerinde hafif ve sağlıklı yemekler sofraların vazgeçilmezi olurken, zeytinyağlı kereviz de bu favori lezzetler arasında öne çıkıyor. İçeriğindeki doğal ve besleyici malzemelerle hem ferahlatıcı hem de doyurucu bir seçenek olan zeytinyağlı kereviz, Akdeniz mutfağının en sevilen tariflerinden biri...

MALZEMELER

2 adet kereviz

1 büyük havuç

1 büyük soğan

2 adet patates

3 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Taze maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

Kereviz saplarını temizleyin, kabuklarını soyun ve yaklaşık 1 cm kalınlığında kesin. Limonlu suda bekletin.

Havucu ve patatesi de yıkayın, kabuğunu soyun ve kesin.

Soğanı doğrayın ve sarımsakları ince dilimleyin.

Bir tencerede yağı ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.

Ardından havuç dilimlerini ekleyin. Birkaç dakika daha soteleyip patatesi ekleyin. Üzerine limon suyu, soğuk su ve tuzu ekleyin.

10 dakika kaynattıktan sonra kerevizleri de ekleyin.

Sebzeler yumuşayıp suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Arada bir karıştırarak kontrol edin.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın.

Kapalı bir şekilde soğumasını bekleyin.