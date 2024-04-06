Serinletici bir lezzet: Zeytinyağlı Kereviz tarifi!
Sıcak havaların favori lezzetlerinden olan zeytinyağlı kerevizin pratik ve lezzet dolu tarifi...
Sıcak hava günlerinde hafif ve sağlıklı yemekler sofraların vazgeçilmezi olurken, zeytinyağlı kereviz de bu favori lezzetler arasında öne çıkıyor. İçeriğindeki doğal ve besleyici malzemelerle hem ferahlatıcı hem de doyurucu bir seçenek olan zeytinyağlı kereviz, Akdeniz mutfağının en sevilen tariflerinden biri...
MALZEMELER
2 adet kereviz
1 büyük havuç
1 büyük soğan
2 adet patates
3 diş sarımsak
Yarım limonun suyu
Taze maydanoz (servis için)
YAPILIŞI
Kereviz saplarını temizleyin, kabuklarını soyun ve yaklaşık 1 cm kalınlığında kesin. Limonlu suda bekletin.
Havucu ve patatesi de yıkayın, kabuğunu soyun ve kesin.
Soğanı doğrayın ve sarımsakları ince dilimleyin.
Bir tencerede yağı ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.
Ardından havuç dilimlerini ekleyin. Birkaç dakika daha soteleyip patatesi ekleyin. Üzerine limon suyu, soğuk su ve tuzu ekleyin.
10 dakika kaynattıktan sonra kerevizleri de ekleyin.
Sebzeler yumuşayıp suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Arada bir karıştırarak kontrol edin.
Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın.
Kapalı bir şekilde soğumasını bekleyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- ‘Onu yaşatmayız’
- Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki
- Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma