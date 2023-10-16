Zeytinyağlı çanak enginar nasıl yapılır?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 08:58

Güncelleme: 16.10.2023 - 08:58

Enginar aslında bahar ve yaz aylarında tezgahlarda yer alan bir sebze. Ancak konserve halinde dört mevsim tüketme şansınız var. Karaciğer dostu enginar son yıllarda oldukça popüler. Et ve sebze yemeklerinin yanında kendine yer buluyor. Çorbası, salatası, dolması, pilavı yapılıyor ama zeytinyağlı enginarın lezzeti ise bambaşka. Daha önce denemediyseniz enginarın sebzelerle renklendiği bu tarifi çok seveceksiniz. İşte zeytinyağlı, garnitürlü çanak enginar yemeği tarifi...

ZEYTİNYAĞLI ÇANAK ENGİNAR



Malzemeler



6 adet suyun içinde satılan enginar

1 çay bardağı zeytinyağı



1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 çay bardağı dondurulmuş bezelye

1 adet limon suyu

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Süslemek için

Dereotu



Yapılışı



Öncelikle küp doğranmış havucu ve patatesi diri kacak şekilde çok az haşlayın. Bir tavada zeytinyağı ve soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine küp doğranmış, az haşlanmış patatesi, havucu ve bezelyeyi ekleyip 3-4 dakika kavurun. Enginarları pişireceğiniz sosu hazırlamak için bir kapta 1 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve zeytinyağını karıştırın. Geniş bir tencereye enginarları yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız garnitürden koyun. Limonlu su karışımını da tencereye aktarın. Ardından kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Üzerine dereotu ile süsleyip, soğuk olarak servis edin, afiyet olsun.



